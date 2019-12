Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza, hogy a szabályokat több törvényből, rendeletből kell összeolvasni – de azért a legtöbb esetben egyértelmű, kinek a felelőssége, hogy tiszták legyenek az utak és a járdák. Ha valakit baleset ér, akkor kártérítést kérhet, a felelős pedig az, akinek a kötelessége lett volna a hóeltakarítás vagy a jégmentesítés.","shortLead":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza...","id":"20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d6aee-5c52-4138-8258-d01f9bb1cce1","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","timestamp":"2019. december. 03. 11:11","title":"Kinek a feladata eltakarítani a havat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera elé ültette, hogy többet tudjunk meg a látványos és izgalmas film létrejöttéről. ","shortLead":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera...","id":"20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a363a64-55b2-4469-8c12-5ac339b3d99e","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","timestamp":"2019. december. 02. 17:20","title":"Lebontanák a falakat, amik az emberek fejében vannak a cirkuszról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","shortLead":"A töretlen méltósággal viselt üldöztetés tette ki a december elsején meghalt Gyenes Judith életének legnagyobb részét.\r

","id":"20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b293c3-b789-4bcf-b26a-cb2c62fa41a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4559837-7e95-4829-a5f2-78f224587d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Az_uldozott_meltosaga__Gyenes_Judith_19322019","timestamp":"2019. december. 02. 18:30","title":"Az üldözött méltósága – Gyenes Judith (1932–2019)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre licitálhatnak az érdeklődők.","shortLead":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre...","id":"20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625cc30-d3cd-4199-a9b9-f0be73e3ffbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","timestamp":"2019. december. 02. 19:03","title":"Kíváncsi a híres ufóészlelések fotóira? Most meg is veheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","shortLead":"A hétfői káosz után kedd reggel 15 percesnél nagyobb késések nincsenek.","id":"20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f87fbc-3111-4199-9acb-f633d6b7e8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a0f21-2033-48b6-88c3-11a01e5382b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Mostanra_tudott_valamit_kezdeni_a_MAV_azzal_hogy_tel_van","timestamp":"2019. december. 03. 07:58","title":"Mostanra tudott valamit kezdeni a MÁV azzal, hogy tél van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","shortLead":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","id":"20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65985a94-96bb-49dc-ade9-9ed321ea5657","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","timestamp":"2019. december. 02. 11:33","title":"Zseniális mémek jönnek a havazás miatt lehalt vonatközlekedésről, de a BKV is kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll bíróság elé, amiért „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte Nagy Blankát.\r

\r

","shortLead":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll...","id":"20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d93a5c-63f0-492a-8b40-f6e3aa58b6be","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","timestamp":"2019. december. 01. 15:54","title":"A leprolizott Nagy Blanka februárban vághat vissza Bayer Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja pellengérre a Duma Aktuál, Kovács András Péter és Ceglédi Zoltán tolmácsolásában. ","shortLead":"Annyira megfontolja minden szavát a főpolgármester, hogy a végére már nehéz megérteni, mit is akar mondani. Ezt állítja...","id":"20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28a8d78-9bb4-4aaa-a251-6b977aef736d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b0d2-8157-4fa8-b607-d409e85efb6b","keywords":null,"link":"/360/20191202_Duma_Aktual_Karacsony_Gergely_kormondatai","timestamp":"2019. december. 02. 19:00","title":"Karácsony Gergely körmondatait nehéz lenne verbális agressziónak venni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]