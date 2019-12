Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","shortLead":"Ennek tetejébe még a vasút mobilos applikációja sem működik rendesen.","id":"20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66723415-99d0-4879-8ecd-f6ec201c71c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8267d64-764c-4745-814f-70f4850391ab","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_mav_vonatkozlekedes_keses_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 08:25","title":"MÁV: van, ahol 60-80 perces késésre kell számítani a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","shortLead":"Még Robert De Niro is pózolt vele.","id":"20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a5838-320d-4a14-bff6-c03db53a9c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e988d7-81e8-4703-829d-3cff434b12bc","keywords":null,"link":"/elet/20191203_lil_bub_macska_internet_mm_robert_de_niro","timestamp":"2019. december. 03. 10:35","title":"Elpusztult az internet egyik leghíresebb macskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","shortLead":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","id":"20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b97a1c-917f-4d88-9cc9-c70e19e951fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","timestamp":"2019. december. 03. 16:11","title":"Összeért a 7200 tonnás acélszerkezetű új komáromi Duna-híd – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal meggyilkolták az őket éveken át fizikailag és lelkileg zaklató apjukat. Az orosz társadalmat mélyen megosztó ügy rávilágít, hogy a törvények nem védik a családon belüli erőszak áldozatait.","shortLead":"Akár húsz év börtönbüntetésre is ítélhetik azt a három tizenéves orosz lányt, akik előre megfontolt szándékkal...","id":"20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318f42bc-010f-447b-a80f-867334a09df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375e1e29-94d7-4c51-87a1-230268213199","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_apagyilkossag_oroszorszag_birosag_bortonbuntetes","timestamp":"2019. december. 03. 17:01","title":"Bíróság elé kerül az Oroszországot mélyen megosztó apagyilkossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","shortLead":"2015 óta voltak bajok a Szent Lázár Megyei Kórház gazdálkodásával.","id":"20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06dd4885-b08e-446e-866b-3c4ecd157268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb3b9b-0faa-4b23-bbf3-3c01ca21a983","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_szabalytalansagok_allami_szamvevoszek_salgotarjani_korhaz","timestamp":"2019. december. 03. 11:44","title":"Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a salgótarjáni kórház pénzügyei körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]