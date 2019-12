Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","shortLead":"Ezt a francia kisautót még a legcsúszósabb jeges útszakaszok sem hozzák zavarba, sőt!","id":"20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70ce994-f0d7-48e4-ba42-5c33f85be79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83307d-551f-419d-95b2-58f22c953aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_kivanja_a_jeget_a_renault_340_loeros_apro_villanyautoja","timestamp":"2019. december. 03. 06:41","title":"Kívánja a jeget a Renault 340 lóerős apró villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült Államok focicsapatát az idei vb-n, de a hétfőn megkapott Aranylabdája inkább életművének szól: a 34 éves futballista úttörő azon nők között, akik nem hagyják, hogy elvesszen a hangjuk a patriarchális sportvilágban.","shortLead":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült...","id":"20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d245967d-ceba-446c-8f6a-1ce753af8cf8","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","timestamp":"2019. december. 03. 15:21","title":"Miért érdekelne, hogy ki nyerte a női Aranylabdát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","shortLead":"Az EP már egy évvel ezelőtt is azt állapította meg, hogy az ország igazságszolgáltatása komoly aggodalomra adhat okot.","id":"20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb42e779-f13b-4569-afd6-af9567d4b1d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Maltai_ujsagirogyilkossag_Jogallamisagi_vizsgalatot_inditott_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. december. 02. 18:56","title":"Máltai újságíró-gyilkosság: EU-s tényfeltáró csoport érkezik az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta a hatalmát. A dokumentumban Orbán Viktor neve is felbukkan.","shortLead":"Az amerikai képviselőház által kedden bemutatott jelentés szerint Donald Trump elnök saját céljai érdekében használta...","id":"20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba79135-76c5-49e0-a469-bc1f4a60e5c3","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_donald_trump_amerikai_elnok_impeachment_eljaras_vizsgalat_jelentes","timestamp":"2019. december. 04. 09:14","title":"\"Támadhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy Trump visszaélt a hatalmával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191203_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc707a94-617b-4837-8b9a-0ec88b0d85b5","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360","timestamp":"2019. december. 03. 08:00","title":"Radar360: A YouTube rászállt Trumpra, András herceg újabb slamasztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","shortLead":"Ráadásul a képeket is magyar fotós készítette.","id":"20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b143127e-095b-4c5e-917e-c770c734bc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9544b016-6a3a-41ea-adcc-76e019f54ff4","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Sokszoros_magyar_siker_Uhrik_Teodora_tancmuvesz_magyar_tervezesu_ruhaban_pozol_az_olasz_Vogueban","timestamp":"2019. december. 04. 11:02","title":"Sokszoros magyar siker: Uhrik Teodóra táncművész magyar tervezésű ruhában pózol az olasz Vogue-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]