[{"available":true,"c_guid":"660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","shortLead":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","id":"20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721ead1-123d-490e-9f3c-f5e6e38b7526","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","timestamp":"2019. december. 02. 15:36","title":"Csak segíteni próbált az autós a többinek, de pillanatokon belül életveszélyben volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","shortLead":"Állítólag. De azért hűtőben kell tartani. A különleges almafajta a Kozmikus Roppanás (Cosmic Crisp) nevet kapta.","id":"20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3d1911d-e612-4663-a09a-2520acb51d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3820165e-b851-41f4-9eae-7d13f1ab5677","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_almafajta_alma_nem_romlik_meg_kozmikus_roppanas","timestamp":"2019. december. 02. 08:33","title":"Itt az almafajta, ami egy évvel a leszüretelés után sem romlik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik legsikeresebb terméke, a PlayStation játékkonzol, amely kalandos életutat járt be.","shortLead":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik...","id":"20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c57595-1a28-48b4-8cf8-f1fe95cb114a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_sony_playstation_4_jatekkonzol_25_eves","timestamp":"2019. december. 03. 17:03","title":"Van itt három dolog, amit valószínűleg nem tudott a most 25 éves PlayStationről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak. Kevés a targoncás és a futár, miközben csomagból évről évre több van. Megnéztük, hogyan dolgoznak a raktárakban nem sokkal fekete péntek után, kevéssel karácsony előtt. ","shortLead":"Még mindig robotok nélkül, szerény automatizálással igyekeznek túlélni az év végi hajrát a legnagyobb webáruházak...","id":"20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2959475f-6c9c-4808-999f-1c7b63d272c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f860ce-a102-4159-9ebe-e608b8be9be5","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_online_kereskedelem_fekete_pentek_logisztika_webaruhazak","timestamp":"2019. december. 03. 06:30","title":"Bejutottunk a gigantikus raktárakba, ahonnan a karácsonyi ajándékokat szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","shortLead":"K. László csak akkor tette el a vágóeszközt, amikor megtudta, hogy kamera van a buszon.","id":"20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fa5346-2a5f-4349-88ee-986338aafc39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_buszsofor_utas_blicceles_buszjegy_kes","timestamp":"2019. december. 03. 12:15","title":"A jegyét kérték, kést rántott egy férfi Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","shortLead":"A többes katás jogviszonyokat szeretnék rendezni. ","id":"20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17550802-8577-4808-b6d2-7008572a62da","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kata_vallalkozas_varga_mihaly_penzugyminiszter_adozas","timestamp":"2019. december. 03. 17:52","title":"Lassan kiderül, mire számíthatnak a katás vállalkozók jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visontán és Detken tájékozódna a Fenntartható fejlődés bizottsága a környéken tapasztalt szennyezésről.","shortLead":"Visontán és Detken tájékozódna a Fenntartható fejlődés bizottsága a környéken tapasztalt szennyezésről.","id":"20191202_Kihelyezett_bizottsagi_ulest_tartanak_a_Matrai_Eromunel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d8427c3-2be3-43c2-a1f9-c0307a634c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c32820b-350d-4ede-8df6-eb7f921ee4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kihelyezett_bizottsagi_ulest_tartanak_a_Matrai_Eromunel","timestamp":"2019. december. 02. 16:59","title":"Kihelyezett bizottsági ülést tartana az LMP a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","shortLead":"Ha van téma, amire ugrásra készek a digitális népművészek, az biztos, hogy a hó és a tömegközlekedés.","id":"20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=069e7ca3-53c2-4c96-9789-21bedbcf6ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65985a94-96bb-49dc-ade9-9ed321ea5657","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_mem_havazas_ho_bkv_vonatkozlekedes_keses_mav","timestamp":"2019. december. 02. 11:33","title":"Zseniális mémek jönnek a havazás miatt lehalt vonatközlekedésről, de a BKV is kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]