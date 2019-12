Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","shortLead":"Az amerikai Dude Perfect YouTube-csatorna sztárjai innovatív versenyt rendeztek.","id":"20191203_horcsog_bowling_verseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35fe52fc-ce47-4535-a887-f4d841d78c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2b3c38-619a-4f8d-972d-8bf1c3b4721c","keywords":null,"link":"/sport/20191203_horcsog_bowling_verseny","timestamp":"2019. december. 03. 15:37","title":"Ön bowlingozott már hörcsöggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eabaf00-8828-4cff-a45c-d993f4e326bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. Ezen a napon jelent meg a japán óriás egyik legsikeresebb terméke, a PlayStation játékkonzol, amely kalandos életutat járt be.","shortLead":"Meghatározó dátumként véste be magát december 3. a Sony naptárába. "Erős Pista. Erős Magyarország" – írta a fotóhoz a miniszterelnök. Filmekből és könyvekből sincs hiány.","shortLead":"Közzétette a Google idei toplistáját, azt, amelyikből kiderül, milyen alkalmazásokra voltak kíváncsiak 2019-ben...","id":"20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c40f9f2-a4f5-4c1e-a9e2-55406912e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8fd4f8-0944-4d62-9d5d-6abb58b888f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_google_android_legjobb_alkalmazas_konyv_film","timestamp":"2019. december. 04. 15:03","title":"Itt vannak a legjobbak: ezekért voltak oda idén az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","shortLead":"Új kisfilmmel népszerűsíti idei legjobb telefonját az Apple, amit egy hollywoodi rendező, David Leitch készített.","id":"20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328f654-7836-4785-9070-bcb62ef26e1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_david_leitch_rendezo_iphone_11_pro_videoklip","timestamp":"2019. december. 03. 19:03","title":"Odaadták David Leitch rendezőnek az új iPhone-t, elég jó lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár csok-hitelt, akkor jogosultak-e a Babaváró támogatásra? ","shortLead":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár...","id":"20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca25646-c3ba-40fb-9383-56db6d309cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","timestamp":"2019. december. 04. 05:55","title":"A 10 millió forintos kérdés: elbukják a Babavárót, akik kaptak korábban csokot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A focisták a 2008. november 9-én rendezett Siófok–ZTE élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés eredményét befolyásolták.","shortLead":"A focisták a 2008. november 9-én rendezett Siófok–ZTE élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés eredményét befolyásolták.","id":"20191203_bunda_labdarugo_foci_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5d116-5af4-49a0-9eea-3c69b6e44298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db981dc-79a7-43af-b40d-e2cd562a28c4","keywords":null,"link":"/sport/20191203_bunda_labdarugo_foci_birosag_itelet","timestamp":"2019. december. 03. 14:56","title":"Mégis elítélték a két bundázó labdarúgót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]