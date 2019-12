Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elnöke 1,5 helyett 3,8 millió forintot fog keresni, de jól jár a Gazdasági Versenyhivatal vezetője is.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elnöke 1,5 helyett 3,8 millió forintot fog keresni, de jól jár a Gazdasági Versenyhivatal vezetője...","id":"20191203_fizetesemeles_kormanytol_fuggetlen_alkotmanyos_intezmenyek_vezetoi_januar1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd4e6fa-af7a-46ce-8ba8-4bec27157b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_fizetesemeles_kormanytol_fuggetlen_alkotmanyos_intezmenyek_vezetoi_januar1","timestamp":"2019. december. 03. 09:49","title":"Két-háromszoros fizetésemelést kaphatnak az állami csúcsvezetők januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","shortLead":"A német juhászt egy másfél méteres lánccal kötötték ki egy fához. A kutya napokig vonyított és többször összeesett.","id":"20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8bd9a49-181f-4990-aada-42a9b54f59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108deca-0fdd-4ad8-81e7-f4aec54a584f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_veszprem_kutya_allatkinzas","timestamp":"2019. december. 03. 16:05","title":"Szörnyű körülmények közül mentettek ki egy kutyát a veszprémi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után került vissza a kórházba a volt amerikai elnök, hogy kiengedték a legutóbbi kezeléséről. Állítólag már jobban érzi magát.","shortLead":"Egy héttel az után került vissza a kórházba a volt amerikai elnök, hogy kiengedték a legutóbbi kezeléséről. Állítólag...","id":"20191203_Jimmy_Carter_ujra_korhazba_kerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ac5a6e-edb0-4f09-adcd-c2400ea859bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Jimmy_Carter_ujra_korhazba_kerult","timestamp":"2019. december. 03. 05:06","title":"Jimmy Carter újra kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","shortLead":"A húszas éveiben járó páros módszere csak egyszer jött be.","id":"20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a376049-fcdc-471f-b5c1-b0690844b570","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_alrendor_unokazos_csalas_rendorseg","timestamp":"2019. december. 03. 10:15","title":"Álrendőrnek is kiadták magukat a budapesti unokázós csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már a jövő héten eldőlhet az NKA sorsa.\r

","shortLead":"Kiszivárgott információk szerint a kormányzat egy kulturális salátatörvényt nyomna át a parlamenten. Állítólag akár már...","id":"20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e308b5-bc11-4ed2-b085-caf2efb4fcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72ef6f-9ba7-4fe5-9791-eab845ec7408","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Megszunhet_a_Nemzeti_Kulturalis_Alap","timestamp":"2019. december. 04. 10:06","title":"Megszűnhet a Nemzeti Kulturális Alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár csok-hitelt, akkor jogosultak-e a Babaváró támogatásra? ","shortLead":"Nagyon sok gyermekes vagy gyermeket váró család kérdezi, hogy ha korábban igényeltek már csok-ot, vagy akár...","id":"20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52008c25-42f7-455b-a515-ab6c69f49f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca25646-c3ba-40fb-9383-56db6d309cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_10_millio_forintos_kerdes_Elbukjak_a_Babavarot_azok_akik_mar_kaptak_korabban_csok_tamogatast","timestamp":"2019. december. 04. 05:55","title":"A 10 millió forintos kérdés: elbukják a Babavárót, akik kaptak korábban csokot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]