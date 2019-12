Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.","shortLead":"Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai...","id":"20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d65d7-ead3-4edb-9ab5-148533cb5c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_okos_tevekeszulek_lehallgatas_megfigyeles_fbi","timestamp":"2019. december. 03. 09:03","title":"Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus Corlatean a román-magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának.","shortLead":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus...","id":"20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25a31-c173-4dd2-921d-3d1349146bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","timestamp":"2019. december. 03. 16:50","title":"Ünneppé nyilváníthatják Romániában a trianoni szerződés aláírásának a napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá az IT-cégre, mert jövőre több százmilliárd forint értékű informatikai pályázatot írnak majd ki, amit vélhetően ezen a részvénytársaságon keresztül is szeretnének besöpörni.","shortLead":"Kormányközeli figurák újabb hulláma jelent meg az éveken át halottnak tűnő Est Mediánál. A NER azért kattant rá...","id":"20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28055bab-ee4a-46c3-99d7-4f5a5a4195fc","keywords":null,"link":"/360/20191204_Rakattantak_ITben_nyomul_a_NER_belugyes_kapcsolatok_Est_Media","timestamp":"2019. december. 04. 15:00","title":"Volt belügyes tisztek az informatikai guruként feléledő Est Média körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott javaslatok alapján. Ez szokatlan gesztus, de nem biztos, hogy tényleg napirendre tűzik majd a témát.","shortLead":"Az országgyűlés ma kétszer is megszavazta, hogy tárgyalni kell a klímavészhelyzetről az ellenzék által benyújtott...","id":"20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c6fa4b-36f2-4271-89c6-9fff6d7b931f","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Klimaveszhelyzet_gesztus_az_ellenzeknek_de_lehet_hogy_ures","timestamp":"2019. december. 03. 15:56","title":"Klímavészhelyzet: gesztus az ellenzéknek, de lehet, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","shortLead":"Elkészült azoknak az embereknek a listája, akik a leginkább meghatározhatják, mi vár Európára 2020-ban.","id":"20191203_politico_2020_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30e611-d212-467b-b934-4208820d8e42","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_politico_2020_orban","timestamp":"2019. december. 03. 06:14","title":"Csak Greta Thunberg előzte meg Orbán Viktort a legnagyobb álmodozók listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha rendszeresen pihennénk. Ez nincs így – Gyurkó Szilvia gyerekjogász, a Hintalovon Alapítvány alapítója elmondja, mitől óriási hiba a gyerekeket is berendelni a két decemberi munkaszombaton az iskolába.","shortLead":"Nagyon jó lenne, ha nem sugalmaznánk ilyen üzenetet már gyerekkorban, hogy a „tömbösített pihenés” annyit ér, mintha...","id":"20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09dd7ab8-c6f9-4fb9-a122-82f0ce44e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Nonszensz_hogy_a_gyerekeket_is_munkaszombatra_kenyszeriti_a_rendszer","timestamp":"2019. december. 04. 10:29","title":"Nonszensz, hogy a gyerekeket is munkaszombatra kényszeríti a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","shortLead":"Kedden délelőtt beemelték a helyére a hídpálya utolsó elemét. ","id":"20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6df0abdd-ee47-47c0-b22a-ebc9c7e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b97a1c-917f-4d88-9cc9-c70e19e951fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_komarom_duna_hid_epites_acelszerkezet","timestamp":"2019. december. 03. 16:11","title":"Összeért a 7200 tonnás acélszerkezetű új komáromi Duna-híd – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]