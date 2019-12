Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","shortLead":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","id":"20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51bfee-2942-451c-be35-7a680a0df625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","timestamp":"2019. december. 04. 12:20","title":"32 kórháznak fogyott el a pénze szeptemberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány ponttal jobb teljesítményt értek el a magyar 15 éves tanulók a 2018-as PISA-mérésben, mint a korábbiban, ez a kormány szerint hatalmas teljesítmény. 