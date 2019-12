Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","shortLead":"A BolaWrapot lézerrel szerelték fel, amúgy gombnyomásra lekötözi a rosszfiúkat.","id":"20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac710a44-5468-4a07-84e8-507e53cd484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4f914-2186-4a36-9e90-df11000ec5d0","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_bolawrap_batman_fegyver_los_angeles","timestamp":"2019. december. 05. 10:14","title":"Batman-fegyvert kapnak a rendőrök Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra is elérhető lesz.","shortLead":"A Mozilla elérhetővé tette a Firefox legújabb verzióját, ami elsőként Windowsra jött ki, de januárban Macre és Linuxra...","id":"20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5b7080-b349-41ce-8977-b98cc2d6db7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mozilla_firefox_bongeszo_video_kep_a_kepben_mod","timestamp":"2019. december. 04. 17:03","title":"Jött egy új funkció a Firefoxba, máshogy mutatja a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","shortLead":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","id":"20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36da3c7e-b0b3-4ed4-b0a6-f761a61346b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","timestamp":"2019. december. 05. 12:15","title":"Még ebből nyerhet energiát az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Sanyargatója összekötözte a fiatal nő kezeit, megverte, majd meztelenül kirakta a lakhelyük elé. Most emeltek vádat...","id":"20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef02baaa-0b66-41fd-a40e-da391eb64022","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_kaposvar_bantalmazott_no_vademeles","timestamp":"2019. december. 05. 11:35","title":"Napokig bujkált Kaposvár mellett egy brutálisan összevert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","shortLead":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","id":"20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfd620-a062-4073-b490-b1a647020d10","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","timestamp":"2019. december. 04. 19:07","title":"Elkészült a kiemelés, ami alapján kisorsolják a Nemzetek Ligája csoportjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","shortLead":"A központi költségvetés alá tartozó 92 intézmény harmada súlyos hiánnyal küzd.","id":"20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51bfee-2942-451c-be35-7a680a0df625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_32_korhaznak_fogyott_el_a_penze_szeptemberre","timestamp":"2019. december. 04. 12:20","title":"32 kórháznak fogyott el a pénze szeptemberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","shortLead":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","id":"20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877cc2-5761-4336-863a-390823473888","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","timestamp":"2019. december. 04. 18:38","title":"Oda költözik Orbán a Parlamentben, ahonnan kitiltották a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","shortLead":"A győri szakiskolában megszúrt fizikatanárnő állapota stabil, nincs életveszélyben, jelenleg megfigyelés alatt van.","id":"20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a936ad-8828-4285-a345-64f0f74a8678","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Pszichologus_gyor_kozepiskola_keseles","timestamp":"2019. december. 05. 16:24","title":"Pszichológus segíti a győri középiskola diákjait a késelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]