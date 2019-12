Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd veszélye miatt szerdára az Országos Meteorológiai...","id":"20191203_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_a_fel_orszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b0eb1d-fb20-42f0-b162-05409812fd30","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. december. 03. 21:06","title":"Sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek nyertek díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera, halálra ítéltek egy jegesmedvét, magyar mikrobiológus-művészek...","id":"20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd90949-5107-4b3d-9235-ae3070cd40fb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Radar360_Trumpot_kirohogtek_az_orosz_allam_gyilkossagot_rendelhetett","timestamp":"2019. december. 04. 17:30","title":"Radar360: Trumpot kiröhögték, az orosz állam gyilkosságot rendelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","shortLead":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","id":"20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498258a-79b2-42d7-8ceb-182ae234afa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","timestamp":"2019. december. 04. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: tuningot kapott a hatalmas Rolls-Royce Phantom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","shortLead":"Tűzijáték, szalagvágás, taps – így ünnepelték Szamdzsijon megszületését.","id":"20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b6ced0-abb7-4e73-ba55-bc5b0d25dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48988537-2d02-4514-bc41-ced5f1ffe894","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_kim_dzsong_un_varos_avatas_szamdzsijon","timestamp":"2019. december. 03. 18:58","title":"Kim Dzsong Un megdöntötte saját rekordját, átadott egy várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","shortLead":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","id":"20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612e4b0-e233-4db2-b6e5-f128975f67e4","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","timestamp":"2019. december. 04. 18:48","title":"Hosszú Katinka tizenhetedszer is rövid pályás Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta a megjelenést, de ezúttal a képeken többet látjuk a hátát, mint az arcát. ","shortLead":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta...","id":"20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a29c-b90d-4445-ac59-72e766b5bfaa","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. december. 03. 12:35","title":"Melania Trump lecserélte az agresszív vérvörös fenyőket a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel, köztük az intelligens szőnyeg is.","shortLead":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel...","id":"201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6be31e7-34c3-4ea3-b11b-257c733edb24","keywords":null,"link":"/360/201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","timestamp":"2019. december. 04. 19:00","title":"Ez az, amikor a porszívó úgy szív, hogy önnek ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már bérletet is lehet venni rajta.","shortLead":"Már bérletet is lehet venni rajta.","id":"20191203_mav_alkalmazas_berlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc954179-8045-4aa5-b590-6b5f1a50902e","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_mav_alkalmazas_berlet","timestamp":"2019. december. 03. 16:36","title":"Okosabb lett a MÁV alkalmazása, már bérletet is árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]