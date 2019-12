Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kék. ","shortLead":"Kék. ","id":"20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60510149-6150-48e9-b4a9-58720c2947b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b905c38f-a9d4-4513-afe9-44fc4f3ca1d1","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megvan_2020_hivatalos_szine","timestamp":"2019. december. 05. 12:20","title":"Megvan 2020 hivatalos színe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő riválisát. ","shortLead":"A francia PSA-konszern által nemrégiben felvásárolt német márka felfrissítette a VW Passat és a Ford Mondeo egyik fő...","id":"20191204_ime_az_uj_opel_insignia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df00a02f-b733-4f27-b48f-04f67273875b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0daf46-8c3b-4a69-9fcf-821f6f59236e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_ime_az_uj_opel_insignia","timestamp":"2019. december. 04. 09:41","title":"Íme az új Opel Insignia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány ponttal jobb teljesítményt értek el a magyar 15 éves tanulók a 2018-as PISA-mérésben, mint a korábbiban, ez a kormány szerint hatalmas teljesítmény. A tény az, hogy ez nem szignifkáns növekedés, és igen távol áll az átlag a 2009-es és az előtti eredményekhez képest. Az iskola esélykiegyenlítő szerepe pedig továbbra is nálunk az egyik legrosszabb.","shortLead":"Néhány ponttal jobb teljesítményt értek el a magyar 15 éves tanulók a 2018-as PISA-mérésben, mint a korábbiban...","id":"20191203_Tenyleg_akkora_sikere_a_magyar_oktatasnak_a_PISA_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68992ea2-ca39-4bcb-99ad-2921400c0fc0","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Tenyleg_akkora_sikere_a_magyar_oktatasnak_a_PISA_2018","timestamp":"2019. december. 03. 20:05","title":"Tényleg akkora sikert ért el a magyar oktatás a PISA-teszten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi amerikai filmes testülettől, amely kedden jelentette be idei díjazottjait.","shortLead":"Martin Scorsese Az ír című alkotása kapta a legjobb film díját a National Board of Review (NBR), az egyik legrégebbi...","id":"20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0702ab-15a1-4f7d-b950-dbbc5e27130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd6961d-e0e4-4d15-b430-5697a5f4aed1","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Az_ir_cimu_film_kapta_a_National_Board_of_Review_fodijat","timestamp":"2019. december. 05. 08:10","title":"Az ír című film kapta a National Board of Review fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","shortLead":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","id":"20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380450b0-49e8-4698-bc5e-5ca9809d7091","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","timestamp":"2019. december. 04. 13:25","title":"Több postán is megszűnik az újságárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","shortLead":"Összeszedtük, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta mennyivel gyarapodott a két mágnás vagyona.","id":"20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e874b5b-6f4f-4b7e-9b0c-95968ba42401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d845c-d0e9-41ec-865b-a72df211df79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Az_Europai_Unionak_koszonheti_meses_meggazdagodasat_Meszaros_Lorinc_es_Szijj_Laszlo","timestamp":"2019. december. 04. 15:58","title":"Az Európai Uniónak köszönheti mesés meggazdagodását Mészáros Lőrinc és Szíjj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","shortLead":"Budapest főpolgármestere a Facebookon jelentette be, hogy kezdeményezte Nagy László Albert felmentését.","id":"20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5698af9c-d4f9-4d6a-a79a-027e4237471a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071b5eaa-25f0-42e3-ba8a-015e1c77e100","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_karacsony_gergely_fkf_vezerigazgato","timestamp":"2019. december. 04. 18:56","title":"Kirúgják Karácsonyék az FKF vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]