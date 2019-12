Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","shortLead":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","id":"20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af5a30e-d1fe-453b-bac0-c2484d9241e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Videóra vette egy motoros, hogy végighajt egy forgalmas híd ívszerkezetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal később már egy bosnyák menekülttáborban találták magukat. ","shortLead":"Verseny után, a zágrábi utcán állították meg őket a rendőrök, és mivel a szálláson hagyták a papírjaikat, egy nappal...","id":"20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ff381f-a0fd-4048-a17d-7460db93c05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed68197-377e-43d7-b701-2d7154119e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Migrans_kitoloncolas_nigeria_diaksportolo_horvat_rendorok","timestamp":"2019. december. 05. 18:28","title":"Migránsnak nézték és kitoloncolták a nigériai diáksportolókat a horvát rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","shortLead":"A lakosságnak mindössze 8 százaléka képes rendszeres megtakarításokra a Publicus Intézet legújabb kutatása szerint.","id":"20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210f4dc7-d3b3-456e-9a13-7c83f4d1086e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Lesujto_adatokat_mertek_a_magyarok_egyharmadanak_egy_honapra_elegendo_penze_sincs","timestamp":"2019. december. 04. 14:36","title":"Lesújtó adatokat mértek, a magyarok egyharmada munka nélkül egy hónap alatt csődbe menne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","shortLead":"A kutyák elhanyagoltak voltak, évek óta nem kaptak oltást.","id":"20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b7cc14-1614-4306-8fb2-0ee6a29da916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4bb8a1-1144-4495-83ac-7a7edf0a45c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Epilepszias_rohama_kozben_marcangoltak_szet_kutyai_a_nadasdladanyi_fordrasznot","timestamp":"2019. december. 05. 21:51","title":"Epilepsziás rohama közben marcangolták szét kutyái a nádasdladányi fodrásznőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b494b6e7-a5d4-4aed-ba4d-0047ab676b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyszerű autóbaleset történt 1960-ban.","shortLead":"Nem egyszerű autóbaleset történt 1960-ban.","id":"20191206_A_KBG_lehet_a_felelos_Albert_Camus_halalaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b494b6e7-a5d4-4aed-ba4d-0047ab676b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71fc2b-cc2a-4575-9a3e-f0bcb741c525","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_A_KBG_lehet_a_felelos_Albert_Camus_halalaert","timestamp":"2019. december. 06. 11:59","title":"A KBG lehet a felelős Albert Camus haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","shortLead":"Niedermüller Péter és Soproni Tamás levélben fordult Karácsony Gergelyhez, hogy támogassa a javaslatukat.","id":"20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb86de87-f6d5-45c3-96e0-39169b26997b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f9d018-8ee0-439d-9dc4-188c8b6f67e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Munkacsoportot_hoznanak_letre_a_bulinegyed_szabalyozasara","timestamp":"2019. december. 04. 14:42","title":"Munkacsoportot hoznának létre a bulinegyed szabályozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","shortLead":"Lakástüzet és áramütést is okozhat a hitvány karácsonyi dekoráció.","id":"20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055e03d9-90f4-4457-a5a7-284005f86600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572adcf2-fb49-4a29-92c7-21edfc69d650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Gyilkos_fenyfuzereket_tartoztattak_fel_a_hataron","timestamp":"2019. december. 06. 08:58","title":"Gyilkos fényfüzéreket tartóztattak fel a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]