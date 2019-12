Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","shortLead":"A Kaposvár ellen pirotechnikai eszközt használtak a Fradi-szurkolók.","id":"20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ce5f41-c788-4569-9b64-bce8322c081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aac838-c267-4777-97ea-1635c043e2c1","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Megbuntette_a_Fradit_az_MLSZ","timestamp":"2019. december. 04. 09:42","title":"Megbüntette a Fradit az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását, miszerint a magyar költségvetésben strukturális kiigazításra lenne szükség. A magyar kormány nem akarja, hogy uniós intézmények felügyeljék a pénzmosás elleni intézkedéseket.","shortLead":"A pénzügyminiszter a kormány nevében visszautasította az uniós pénzügyminiszterek testületének megállapítását...","id":"20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89d511-6c80-4f5d-9a45-e0ae06bd4a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Varga_Mihaly_visszavagott_az_unios_penzugyminisztereknek","timestamp":"2019. december. 05. 15:43","title":"Varga Mihály visszavágott az uniós pénzügyminisztereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8da4b2f-b2d4-4c62-9e1d-74e90459d26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d687ff3-79bc-43be-a5c4-6a99213fe5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Adventi_mesenaptar__december_6_Olentzero","timestamp":"2019. december. 06. 08:06","title":"Adventi mesenaptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar ügyfélkörnek is.","shortLead":"Alig pár nappal azt követően, hogy megvolt az Aston Martin DBX világpremierje, elhozták és megmutatták a magyar...","id":"20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f56169-d917-47f5-b697-7a75f863c741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1a3f8c-6435-429c-923a-482b0e7964fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_70_milliotol_indul_itthon_az_Aston_Martin_szabadidoautoja__beleultunk","timestamp":"2019. december. 04. 12:57","title":"70 milliótól indul itthon az Aston Martin szabadidő-autója – beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon, költségtérítés, kíséret és napidíj is szerepel egy törvényjavaslatban, amit Gulyás Gergely nyújtott be.","shortLead":"A köztársasági elnök családjának is komoly pluszjuttatások járhatnak a jövő évtől kezdve. Utazás első osztályon...","id":"20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08efcb-e26d-498c-8b56-099173a3f308","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Ader_felesege_is_kaphat_napidijat_titkarsagot_es_hivatali_autot","timestamp":"2019. december. 05. 07:08","title":"Áder felesége is kaphat napidíjat, titkárságot és hivatali autót januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez néhány nappal az után történt, hogy Szerbiában nyilvánosságra hozták, hogy egy orosz kém beszervezett egy nyugállományú szerb ezredest.","shortLead":"A Szocsiban tárgyaló Alekszandar Vucsics szerb államfő szinte udvarolt orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak. Mindez...","id":"20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e471baa2-2762-4519-a46b-e229793b136a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6247ef60-6e22-4a0a-b7b5-de0cea96489f","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_Vucsics_Putyin_szerbia_ororszorszag","timestamp":"2019. december. 04. 18:20","title":"Szinte szerelmet vallott Putyinnak a szerb államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár-jelölt kedvéért törvényt módosít a Fidesz-kétharmad, azonban ennél sokkal fajsúlyosabb kérdésekben is estek már láncfűrésszel a jogrendszernek. ","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár-jelölt kedvéért törvényt módosít a Fidesz-kétharmad, azonban ennél sokkal fajsúlyosabb...","id":"20191205_Szemelyre_szabott_torvenymodositas_orban_soros_meszaros_lex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605504b4-36f8-4ff0-8c5d-863c90dcccdc","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Szemelyre_szabott_torvenymodositas_orban_soros_meszaros_lex","timestamp":"2019. december. 05. 17:00","title":"22 éves helyettes államtitkár? Voltak itt már durvább történetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","shortLead":"Leégett egy régi parasztház Csanádpalotán","id":"20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d9f57-495d-4c81-bd3e-1f3d5f83cc97","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Akkor_robbant_fel_egy_gazpalack_amikor_kiertek_a_tuzoltok_a_langolo_paraszthazhoz","timestamp":"2019. december. 04. 21:16","title":"Akkor robbant fel egy gázpalack, amikor kiértek a tűzoltók a lángoló parasztházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]