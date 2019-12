Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkiesést eredményezne a költségvetésnek egy áfacsökkentés, ám a fogyasztói árakon nem mutatkozna meg – mondta pénteken az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke egy Heves megyei szakmai rendezvényen.","shortLead":"Jelentős bevételkiesést eredményezne a költségvetésnek egy áfacsökkentés, ám a fogyasztói árakon nem mutatkozna meg –...","id":"20191206_Az_ASZ_szerint_semmi_haszna_nem_lenne_az_afacsokkentesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20eb2fa-0c8a-47df-a82a-0ad0d2afd354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1625d11d-8079-48b7-a575-82f6dd3e32d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Az_ASZ_szerint_semmi_haszna_nem_lenne_az_afacsokkentesnek","timestamp":"2019. december. 06. 15:30","title":"Az ÁSZ szerint semmi haszna nem lenne az áfacsökkentésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","shortLead":"A négy versenyző egy-egy duett produkcióval és egy-egy egyéni dallal bizonyíthatott. Csak három maradhatott.\r

\r

","id":"20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d70fe2-889d-44e1-b5de-9c334a4ba276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d9108c-528e-4ed6-bf3d-9cbf06d355ea","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Dramai_kuzdelemben_derult_ki_ki_jutott_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2019. december. 08. 08:49","title":"Drámai küzdelemben derült ki, ki jutott az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori agrárügyi államtitkár már a háromnegyedét feldolgozta a három évvel ezelőtti földárveréseknek. Azóta Mészáros Lőrinc agrárérdekeltsége 40 ezer hektárra nőtt, és az is egyre világosabb, hogy a kormány már átgondolta a méretgazdaságosságot.","shortLead":"Az egykori agrárügyi államtitkár már a háromnegyedét feldolgozta a három évvel ezelőtti földárveréseknek. Azóta...","id":"20191207_Angyan_Jozsef_jelentes_veszprem_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1eeec8-0808-492d-a656-57e5dddffc6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Angyan_Jozsef_jelentes_veszprem_megye","timestamp":"2019. december. 07. 06:14","title":"Itt a legújabb Ángyán-jelentés Veszprém megyéről: itt is olcsón számították a földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A német egyesítés naplója.","shortLead":"A német egyesítés naplója.","id":"20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa67e4e5-c9fe-49d7-b4fb-aeb3b3143e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5870c606-ebca-4b73-88df-ad8d1ee02b33","keywords":null,"link":"/360/20191207_Eljott_a_paradicsom_A_nemet_egyesites_naploja","timestamp":"2019. december. 07. 17:01","title":"Eljött a paradicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának sanghaji állomásán, míg öccse, Liu Shaoang ezúttal 1000 méteren szerzett ezüstérmet, ahogy az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó is második lett.","shortLead":"A szombati után a vasárnapi 500 méteres versenyt is megnyerte Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolyázók...","id":"20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d2fa5-88ce-4127-8a4f-df3edb1ca7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Liu_Shaolin_duplazott_500_meteren_a_gyorskorcsolya_vilagkupaban","timestamp":"2019. december. 08. 11:29","title":"Liu Shaolin duplázott 500 méteren a gyorskorcsolya világkupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1469d0de-21fc-4277-91e5-6e234a2f784e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ember meghalt, harminckilenc megsérült, és legalább hat személy hollétéről továbbra sincs semmi hír – összegezte szombaton reggel a szlovák közrádió a pénteki eperjesi gázrobbanással kapcsolatos legfrissebb értesüléseket.","shortLead":"Öt ember meghalt, harminckilenc megsérült, és legalább hat személy hollétéről továbbra sincs semmi hír – összegezte...","id":"20191207_Eperjesi_gazrobbanas_hat_embert_meg_mindig_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1469d0de-21fc-4277-91e5-6e234a2f784e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192cdf18-250f-4838-ab03-db511b595b38","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Eperjesi_gazrobbanas_hat_embert_meg_mindig_keresnek","timestamp":"2019. december. 07. 09:15","title":"Eperjesi gázrobbanás: hat embert még mindig keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","shortLead":"Az ő javára döntött a bíróság. A sértett búvár szerint rosszul.","id":"20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7b4b20-362b-42b1-a3e7-20f95ef08061","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_elon_musk_pedo_guy_pedofil_buvar_thaifold","timestamp":"2019. december. 07. 10:15","title":"Elon Musk megnyerte a pedofilozós ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89377a46-0023-4e08-95b9-ee3ec3dcd261","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét és filmes relikviáit szombaton a budapesti Nagyházi Galériában, ahol a filmproducer Bentley Continental GTC kabriója 15 millió forintért kelt el.","shortLead":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét és filmes relikviáit szombaton a budapesti Nagyházi Galériában, ahol...","id":"20191207_Elarvereztek_Andy_Vajna_gyujtemenyet_elkelt_a_legendas_kabrioja_is__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89377a46-0023-4e08-95b9-ee3ec3dcd261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc808f5f-96b8-4593-be8a-659f3d776692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Elarvereztek_Andy_Vajna_gyujtemenyet_elkelt_a_legendas_kabrioja_is__video","timestamp":"2019. december. 07. 19:36","title":"Elárverezték Andy Vajna gyűjteményét, elkelt a legendás kabriója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]