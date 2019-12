Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"467cdd3a-76ab-4ce0-9e7b-004ea832fe7f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem könyvespolcra, inkább éjjeliszekrényre való Bari Károly A mozdulatlanság örökbefogadása című kötete, amelyben a 67 éves, Kossuth-díjas költő a versek mellett prózáit, festményeit és képverseit is megjelentette. ","shortLead":"Nem könyvespolcra, inkább éjjeliszekrényre való Bari Károly A mozdulatlanság örökbefogadása című kötete, amelyben a 67...","id":"201949__bari_karoly_osszes__evtizednyi_hallgatasok__a_csond_hitele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467cdd3a-76ab-4ce0-9e7b-004ea832fe7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea1b2b-4fde-4ec6-a631-be66ba9c1e6d","keywords":null,"link":"/360/201949__bari_karoly_osszes__evtizednyi_hallgatasok__a_csond_hitele","timestamp":"2019. december. 09. 16:00","title":"Több versét is pontosította Bari Károly a költői életművét összegző új kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló...","id":"20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a419c-180a-4ca2-bda7-ea55aa15ee6c","keywords":null,"link":"/sport/20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Hosszú aranyérmes 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1090c940-e215-475e-8b6b-13831b6ce98a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megbeszélés előtt kérdeztük a színészeket arról, tudtak-e a három évvel ezelőtt történt zaklatásról. ","shortLead":"A megbeszélés előtt kérdeztük a színészeket arról, tudtak-e a három évvel ezelőtt történt zaklatásról. ","id":"20191209_Ujszinhaz_rendkivuli_tarsulati_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1090c940-e215-475e-8b6b-13831b6ce98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5868a-13b9-44d9-aa1c-05fb4b323bfd","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Ujszinhaz_rendkivuli_tarsulati_ules","timestamp":"2019. december. 09. 10:50","title":"Rendkívüli társulati ülést hívtak össze az Új Színházban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert Grammyt, tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek. Reszelős-whiskygőzös hangja rögtön felismerhetővé teszi, énekeljen bluest, jazzt, folkot, varieté-sanzont, vagy csak dörmögjön valami zajzenére. A világ legkúlabb kocsmazenésze, legjellegzetesebb karakterszínésze, és legvadabb kísérletezője. Tom Waits december 7-én ünnepli 70 éves születésnapját. Magyar zenészeket-szakírókat kértünk meg arra, hogy foglalják össze röviden, nekik mi jut eszükbe róla.","shortLead":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert...","id":"20191207_Tom_Waits_70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728ef7b-8d9c-485f-b01f-65fcd930ed78","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Tom_Waits_70","timestamp":"2019. december. 07. 20:00","title":"A világ legkúlabb kocsmazenésze 70 éves – Tom Waitsről Hobo, Lovasi, Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának alaposan megnőne a hatásköre.","shortLead":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának...","id":"20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad982e49-fa35-4b66-b72b-2e9c3a87efb0","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","timestamp":"2019. december. 09. 09:26","title":"Szinte totális kormányzati kontroll alá kerülne a kulturális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e04af1-e910-427a-bb64-e993893c480e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a757404-9748-4f09-b503-5e0fb45ad873","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Adventi_mesenaptar__december_9","timestamp":"2019. december. 09. 08:01","title":"Adventi mesenaptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]