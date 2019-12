Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista szerint ez csak rosszra vezet.","id":"20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c75e2b4-45f5-4dfa-843d-6789a4e1d08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95f3f49-036c-4977-8bd9-548543abb040","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Konok_Peter_Szornyu_ha_mindenfele_diktatorok_akarjak_erobol_eldonteni_mi_a_muveszet","timestamp":"2019. december. 08. 18:32","title":"Konok Péter: Szörnyű, ha mindenféle diktátorok akarják erőből eldönteni, mi a művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"\"Nagyon örülnek a törvénytervezetnek\" – nyilatkozta a Nemzeti Színház igazgatója.","shortLead":"\"Nagyon örülnek a törvénytervezetnek\" – nyilatkozta a Nemzeti Színház igazgatója.","id":"20191209_Vidnyanszky_kormany_szinhazi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6291a9d-8dfd-46c5-94cc-41b3f0e86a57","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Vidnyanszky_kormany_szinhazi_torveny","timestamp":"2019. december. 09. 10:12","title":"Vidnyánszky: Demokratikus módon kezelné a kormány a színházak évtizedes problémáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","shortLead":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","id":"20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7bf38a-fd8d-4417-b207-58400b3db1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 08. 09:44","title":"Ellenzéki Borkai-ügyet ígér az „Angyal ügyvédje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. 