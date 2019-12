Molnár Zsolt volt a vendége az ATV reggeli műsorának, az MSZP pártigazgatója az adásban elmondta, hogy az Angyal ügyvédje nevű új blog meg akarta zsarolni. Molnár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs eltitkolt lakása, soha nem drogozott és nem is vett részt szexpartikon. A pártigazgató a stúdióból egyből a rendőrségre ment, hogy feljelentést tegyen. Azt állította, tudja is, hogy kik akarták megzsarolni, de az adásban nevet nem mondott.

Molnár szerint a blog hitelessé akart tenni egy kreált történetet, ezért kevert bele egy frissen megválasztott polgármestert. Az MSZP-s politikusa szerint a zsaroló korábban részt vette az MSZP kampányában, a nevét egy lezárt borítékban át is adta az ATV műsorvezetőjének.

Ezt a mocskos játszmát ma le kell zárni. Tegye meg ez az elkövető, hogy nem vár január elsejéig. Tegye le a bizonyítékokat, a dokumentumokat, ne várjon – üzent az Angyal ügyvédjének.

Arra a kérdésre, hogy a zsarolónak van-e köze Német Gáborhoz, az Egyenlítő blog egykori szerkesztőjéhez, Molnár Zsolt azt mondta: nem tudja cáfolni.

Az Angyal ügyvédje nevű új blog még pénteken írta meg, hogy ismert ellenzéki politikusok kábítószer-, szex- és korrupciós ügyeiről ígér leleplező anyagokat. A blog mögött állók azt is közölték, amennyiben a most magukra ismerő politikusok december 31-ig visszavonulnak a közélettől, úgy január 1-jén a blog nem nevezi meg őket. A Kiss Krisztina néven blogoló „Angyal Ügyvédje” fényképet is közölt arról a házról is, ahol az állítólagos szexpartikat rendezték.

A blog szerint egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és a „főnöke” évek óta egy VI. kerületi társasházba járnak prostituáltak szolgáltatásait igénybe venni és kábítószerezni, a lakás pedig az ismert „főnök” tulajdonában van, bár az nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

Az Angyal ügyvédje azt is állította, hogy a politikusok dílere is állást kapott október 13-a után az önkormányzatban az új polgármester alatt.