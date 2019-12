Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4979c-f75c-40e9-a716-4fe2de155e53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191207_Kis_kozszolgalati_szexizmus_a_Petofi_Radiotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da4979c-f75c-40e9-a716-4fe2de155e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22691045-4518-4eea-91c2-0e83b7ccaa37","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Kis_kozszolgalati_szexizmus_a_Petofi_Radiotol","timestamp":"2019. december. 07. 10:10","title":"Kis közszolgálati szexizmus a Petőfi Rádiótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. 