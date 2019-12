Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2eaa7e0-6493-4f8d-85ee-14cabfff2040","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Evelyn Farkas lesz a demokraták jelöltje, akkor komoly esélyekkel vághat neki a választásnak, mert a körzetében a pártja hagyományosan erős és nagy számú a magyar közösség is.","shortLead":"Ha Evelyn Farkas lesz a demokraták jelöltje, akkor komoly esélyekkel vághat neki a választásnak, mert a körzetében...","id":"20191207_Egy_magyar_tagja_is_lehet_az_amerikai_szenatusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2eaa7e0-6493-4f8d-85ee-14cabfff2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a7daba-2638-4c29-b579-6d269bf54120","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Egy_magyar_tagja_is_lehet_az_amerikai_szenatusnak","timestamp":"2019. december. 07. 17:20","title":"Egy \"magyar\" tagja is lehet az amerikai képviselőháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiskorúakkal való szexuális kapcsolattal vádolt Jeffrey Epstein, az állítólagos kerítő Ghislaine Maxwell és a kegyvesztett filmmogul, Harvey Weintsein mosolyog Beatrix hercegnő Windsor kastélyban rendezett partiján. A születésnapi bulit András herceg szervezte, ő hívta össze a társaságot is – írja hét végi számában a The Sun című brit bulvárlap.","shortLead":"A kiskorúakkal való szexuális kapcsolattal vádolt Jeffrey Epstein, az állítólagos kerítő Ghislaine Maxwell és...","id":"20191208_Az_Andras_herceg_altal_szervezett_bulin_gyultek_ossze_a_legismertebb_szexualis_ragadozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b750f-0c20-479e-ae27-474d9ac64511","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Az_Andras_herceg_altal_szervezett_bulin_gyultek_ossze_a_legismertebb_szexualis_ragadozok","timestamp":"2019. december. 08. 12:45","title":"Micsoda buli: András herceg összehívta a legismertebb szexuális ragadozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03f1b76-7393-4ce0-885f-db878c72af05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"45 euróért miénk lehet a \"Zöld pokol\", legalábbis társasjáték formájában. ","shortLead":"45 euróért miénk lehet a \"Zöld pokol\", legalábbis társasjáték formájában. ","id":"20191207_Nurburgring_Monpoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03f1b76-7393-4ce0-885f-db878c72af05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ddd4ea-b1d6-4feb-a21b-6263d3c609c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191207_Nurburgring_Monpoly","timestamp":"2019. december. 07. 12:43","title":"Már van Nürburgring Monopoly is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt akcióban. Három embert letartóztattak.","shortLead":"Rövid idő alatt több mint 30 ezer weboldalt kapcsoltak a világ 29 országának hatóságai az Europol által összehangolt...","id":"20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce9afc1-b2fe-4d71-b84d-390253a40892","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_europol_csalas_atveres_illegalis_tartalom_kalozoldal_bezarasa_hamisitvanyok","timestamp":"2019. december. 09. 08:03","title":"Lekapcsoltak a netről 30 506 letöltős weboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","shortLead":"Csak az ország néhány nyugati és déli részén nem kell rossz időre készülni ma.","id":"20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49f40d4-3738-45c1-89e1-f0ac6457009e","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Onos_eso_kod_omsz_idojaras","timestamp":"2019. december. 09. 05:27","title":"Ónos esővel és a fél országra ráboruló köddel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártigazgató feljelentést tesz.","shortLead":"A pártigazgató feljelentést tesz.","id":"20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41032d9f-f285-47c7-9daa-982c2189c0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 09. 07:55","title":"Az MSZP-s Molnár Zsoltot megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem lejáratására, ellehetetlenítésére\" - írják az SZFE Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"\"Gothár Péter ügyét, melyet az egyetem Etikai Bizottsága jogszerűen vizsgál, ürügyként használják fel az egyetem...","id":"20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260b62b-d8a6-483e-959f-c34af27997c8","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Nyilt_levelben_tiltakoznak_a_Szinmuveszeti_tanarai_az_egyetem_elleni_tamadasok_miat","timestamp":"2019. december. 08. 13:27","title":"Nyílt levélben tiltakoznak a Színművészeti tanárai az egyetem elleni támadások miat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f1e59-cf85-4a13-909b-dcb5e8845a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valve Software kiadta Steam tartalomtovábbító- és kezelő rendszerére (vagy ahogy jobban ismert, játékplatformjára) vonatkozó számait, és az operációs rendszerekkel kapcsolatos adatok nem kis meglepetést hoztak.","shortLead":"A Valve Software kiadta Steam tartalomtovábbító- és kezelő rendszerére (vagy ahogy jobban ismert, játékplatformjára...","id":"20191207_operacios_rendszerek_reszesedese_a_steam_jatekplatformon_windows_7_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f1e59-cf85-4a13-909b-dcb5e8845a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179a1653-e50b-44bf-a0f9-0ae2255f64a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_operacios_rendszerek_reszesedese_a_steam_jatekplatformon_windows_7_10","timestamp":"2019. december. 07. 12:08","title":"Érdekes adatok kerültek elő: a Windows 7 egyre népszerűbb, a Windows 10 kevésbé a játékosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]