Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bd7db24-7366-4e8c-bf28-c226c6a48757","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új előzetes érkezett a Wonder Woman folytatásához.","shortLead":"Új előzetes érkezett a Wonder Woman folytatásához.","id":"20191209_Wonder_Woman_1984_gal_gadot_chris_pine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd7db24-7366-4e8c-bf28-c226c6a48757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93af125-9962-4917-8976-961873ef050d","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Wonder_Woman_1984_gal_gadot_chris_pine","timestamp":"2019. december. 09. 11:00","title":"Wonder Woman ezúttal a nyolcvanas években csattogtatja az ostort (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","shortLead":"Szigorítanák azok büntetését, akik állatkínzást követnek el.","id":"20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3061dff-05f2-42fb-b2f2-89b483851a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12172d85-4599-4ea2-b128-9c1c52c8d038","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_jobbik_allatkinzas_letoltendo_borton_nepszavazas_kezdemenyezese","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Népszavazást kezdeményez a Jobbik: börtönbe csuknák az állatkínzókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába pakolja bele az 5G technológiát.","shortLead":"Ha hihetünk egy frissen kiszivárgott információnak, a Samsung már nem csak a Galaxy S11-család legerősebb tagjába...","id":"20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272517a7-6cd6-4a95-92cc-92761b3e4691","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_samsung_galaxy_s11e_okostelefon_5g_kapcsolat","timestamp":"2019. december. 09. 09:33","title":"Nagy meglepetésre készülhet a Samsung, fontos újdonság jöhet a legolcsóbb Galaxy S11-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","shortLead":"A kis eszközök december 6-án startoltak Új-Zélandról.","id":"20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec42d2e-386f-4f51-b94a-73d7e4df8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Jeleket_fogtak_az_urbe_fellott_magyar_zsebmuholdaktol","timestamp":"2019. december. 09. 19:07","title":"Egy japán rádiós fogta be először a magyar zsebműholdak jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","shortLead":"Azt még mindig nem tudni pontosan, mennyien lehettek a tűzhányó közelében.","id":"20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50622c-8026-4cd9-8afc-3a0de4999222","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Ujzelandi_vulkankitores_eddig_ot_halottrol_tudni","timestamp":"2019. december. 09. 12:27","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: eddig öt halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi államtitkár.","shortLead":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi...","id":"20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97768473-70ba-4e4e-8733-e16aa8ae56ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","timestamp":"2019. december. 08. 08:45","title":"Európában Magyarországon a legmagasabb a gyermekek átoltottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának alaposan megnőne a hatásköre.","shortLead":"Teljes egészében olvasható az az előterjesztés, ami szerint Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának...","id":"20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad982e49-fa35-4b66-b72b-2e9c3a87efb0","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinte_totalis_kormanyzati_kontroll_ala_kerulne_a_kulturalis_agazat","timestamp":"2019. december. 09. 09:26","title":"Szinte totális kormányzati kontroll alá kerülne a kulturális ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, bejgli-index, trükk, riadó, műhiba.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fc168c-1075-4292-9c4d-77afb84bd9d8","keywords":null,"link":"/360/20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","timestamp":"2019. december. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Ugye hoztál hullát? - kérdezi Lackfi János ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]