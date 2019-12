Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása, a vezetés közbeni telefonálás. ","shortLead":"A halálos balesetek okai között szerepel a gyorshajtás, az agresszív vezetési stílus, a vasúti fényjelző tilos...","id":"20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54487c58-47b2-49de-bd1e-e3cd7d9d9473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b3c5c7-c6fc-4408-a2a2-0dedca3dc49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191210_Egyre_tobb_a_halalos_baleset_a_vasuti_atjarokban","timestamp":"2019. december. 10. 09:06","title":"Egyre több a halálos baleset a vasúti átjárókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett orvosolni a helyzetet.","shortLead":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett...","id":"20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b8af4c-8291-474c-a801-f1c1ba225c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","timestamp":"2019. december. 11. 15:03","title":"Kirúgták a Facebooktól a munkást, aki kenőpénzért törölt fiókokat állított vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","shortLead":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","id":"20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896ce66d-70cf-4ea3-bba6-5804c1827243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","timestamp":"2019. december. 10. 17:45","title":"Az állam 55 milliárd forintért vesz autókat a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel kimenteni. ","shortLead":"Összesen 47-en voltak a Fehér-szigeten, amikor kitört a tűzhányó. Harmincnégy embert sikerült helikopterekkel...","id":"20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d95d722-95d2-42f8-a53a-cbd6f7eb249e","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_Keves_az_esely_hogy_tulelot_talaljanak_az_ujzelandi_vulkanszigeten","timestamp":"2019. december. 10. 07:37","title":"Kevés az esély, hogy túlélőt találjanak az új-zélandi vulkánszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes verziójára is bejeleznek a vírusirtók.","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb letöltős/fájlcserélős kliensprogram, a μTorrent asztali számítógépeken használt, valamint webes...","id":"20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18daaf93-afe2-4b4d-82f9-1fa4215367ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_torrent_utorrent_bittorrent_virusirto_fenyegetettseg_windows_defender","timestamp":"2019. december. 10. 09:03","title":"Szokott torrentezni? Ne lepődjön meg, ha veszélyes vírust jelez a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A legutóbbi választásokon 49 százalékot szerzett Fidesz–KDNP elvette az 51 százalékkal megválasztott főpolgármestertől azt a jogot, amit a szavazók októberben a kezébe adtak. Legitimitás híján a kormánypárt Gothár Péterre hivatkozik. A képtelen hazugságok ellenére két dolgot nehéz tagadni.","shortLead":"A legutóbbi választásokon 49 százalékot szerzett Fidesz–KDNP elvette az 51 százalékkal megválasztott főpolgármestertől...","id":"20191211_A_szinhaztorveny_ket_fortelmes_igazsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99fef91-f137-49df-bb0a-e70743ff0799","keywords":null,"link":"/360/20191211_A_szinhaztorveny_ket_fortelmes_igazsaga","timestamp":"2019. december. 11. 13:00","title":"Gergely Márton: A színháztörvény két förtelmes igazsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos, sokkal hihetőbb is lesz.","shortLead":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos...","id":"20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80993385-acb0-42a5-a8c0-c1a8c81f0911","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 11. 09:03","title":"Felturbózza az élményt a Google, zseniális új alkalmazások jöhetnek Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral historyra támaszkodó kiállítások között A nagy könyvlopás című tárlat a Szentendrei Képtárban. A komoly pozitív sajtóvisszhang bizonyítja, hogy kezdünk hozzászokni az izgalmas kérdésfelvetésű bemutatókhoz, amelyek kreatív megoldásokkal tárják elénk a kritikai alapokon álló kutatómunka eredményeit.","shortLead":"A 2010-es évek Kulturkampfjának idején bátor húzás a szocializmus évtizedeinek feldolgozásával foglalkozó, oral...","id":"20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf94cb09-9eb8-41ce-af6b-3da6331355dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130496e8-a0c3-4c8d-9798-45cf679e313c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191210_Konyvekkel_vivott_haboru","timestamp":"2019. december. 10. 10:52","title":"Könyvekkel vívott háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]