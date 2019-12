Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már evidenciának vettük, 1992 óta ugyanis nem volt rá példa. Jövőre azonban változhat e helyzet.","shortLead":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már...","id":"20191210_apple_ces_2020_1992","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5dbf62-c4d0-48cc-8945-5ff8a11cdab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_ces_2020_1992","timestamp":"2019. december. 10. 13:33","title":"27 év kihagyás után ismét ott lesz a CES-en az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Bánhidi Ákos csapatvezető indítványára a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) fegyelmi eljárást indított az olimpiai bajnok Burján Csaba ellen.","shortLead":"Bánhidi Ákos csapatvezető indítványára a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) fegyelmi eljárást indított...","id":"20191210_Meginditottak_a_fegyelmi_eljarast_Burjan_Csaba_ellen_a_Fckin_Chinas_poszt_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c5e7d-f165-4bc8-b782-7be3980e7097","keywords":null,"link":"/sport/20191210_Meginditottak_a_fegyelmi_eljarast_Burjan_Csaba_ellen_a_Fckin_Chinas_poszt_miatt","timestamp":"2019. december. 10. 19:35","title":"Megindították a fegyelmi eljárást Burján Csaba ellen a botrányos posztja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz éve átlagosan még négy napot havazott a tél első hónapjában, az utóbbi időben viszont már csak kettőt. Van olyan világváros is, ahol már régóta nem láttak hóesést az év ezen szakaszában.","shortLead":"2009 és 2018 között az északi féltekén szinten mindenhol csökkent a behavazott napok száma decemberben. Budapesten tíz...","id":"20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=726bab79-c500-4683-8daa-1706a67f76fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f02d7-d5ab-4eda-adad-96078afe1101","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Igy_bucsuzott_a_vilag_a_feher_decemberektol_az_elmult_10_evben","timestamp":"2019. december. 12. 09:05","title":"Így búcsúzik el a világ a fehér decemberektől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek, akad, aki gyakorlatilag ingyen visszakapja az ingatlanát. Az eszközkezelő a bedőlt ingatlanhitelesek lakásait vásárolta fel és adta ki bérbe a volt tulajdonosoknak.","shortLead":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek...","id":"20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf9181-2c1e-4181-9d87-2d89dd4e4d82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","timestamp":"2019. december. 10. 13:10","title":"Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e20a09-757b-406e-807e-ef8ef9fb4fc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191211_Az_IKEA_zsenialis_marketinggel_reagalt_a_120_ezer_dollaros_bananra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95e20a09-757b-406e-807e-ef8ef9fb4fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc4e942-afc1-4cba-a490-d423d4e33d06","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Az_IKEA_zsenialis_marketinggel_reagalt_a_120_ezer_dollaros_bananra","timestamp":"2019. december. 11. 09:33","title":"Az IKEA zseniális marketinggel reagált a 120 ezer dolláros banánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","shortLead":"A régi magyar irodalom szakértője, Weöres Sándor és Szabó Magda barátja volt.","id":"20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b07bc4ff-c0e9-43fd-adb9-315dac5fe5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124472eb-7b47-44b8-9cc8-e9e029611fc8","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_Meghalt_Kovacs_Sandor_Ivan_irodalomtortenesz","timestamp":"2019. december. 10. 14:40","title":"Meghalt Kovács Sándor Iván irodalomtörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. Éjjel viszont a fagy se kizárt.","shortLead":"Decemberhez képest enyhe marad az idő, akár 8 fok is lehet. Éjjel viszont a fagy se kizárt.","id":"20191211_Szerdan_kisuthet_a_nap_bar_belerondithat_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b155f-7f06-4a6a-87de-179b4e83a02c","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Szerdan_kisuthet_a_nap_bar_belerondithat_az_eso","timestamp":"2019. december. 11. 05:20","title":"Szerdán kisüthet a nap, bár belerondíthat az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem biztos, hogy ezzel jól jár.","shortLead":"Amelyik evás cég az év végéig nem jelentkezik be más adónem hatálya alá, azt automatikusan besorolják valahova, és nem...","id":"20191212_eva_ado_adozas_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bd74cb-62b4-47ab-9a65-b794d4ecee8a","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_eva_ado_adozas_osztalek","timestamp":"2019. december. 12. 12:40","title":"Három hetük sem maradt az eva szerint adózóknak, hogy gyorsan átjelentkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]