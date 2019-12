Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56713b60-97a9-4519-be43-dc4b8bee65f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy ment át a teli zöldön, mintha autó lenne.","shortLead":"Úgy ment át a teli zöldön, mintha autó lenne.","id":"20191214_Ugy_ment_at_a_gyalogos_a_teli_zoldon_mintha_auto_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56713b60-97a9-4519-be43-dc4b8bee65f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71361344-ee55-4774-b472-f87a00cf81bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Ugy_ment_at_a_gyalogos_a_teli_zoldon_mintha_auto_lenne","timestamp":"2019. december. 14. 08:54","title":"Ennél a zebránál a gyalogosnak járt volna a helyszíni bírság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","shortLead":"Csak kávéra és teára 15 millió forintot költött a korábbi újpesti önkormányzat.","id":"20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=594401e6-af8a-41a0-934d-e8b77db8b2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05dca-ffd9-4a5a-afc4-65938cbeb325","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Szazmillio_forintert_vettek_ajandekot_a_nyugdijasoknak_Wintermantel_Zsoltek","timestamp":"2019. december. 14. 15:51","title":"Százmillió forintért vettek ajándékokat a nyugdíjasoknak Újpesten a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fca726-e3a9-4cc9-a5a0-9dbdf5f9d87a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1963 novemberében végzetes fejlövés érte John Fitzgerald Kennedyt, az USA 35. elnökét. 