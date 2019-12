Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen kívül – két külföldi vásárban mértük fel az árakat, a díszeket, és persze a forralt borokat. Értek minket kellemes meglepetések, de még mindig van olyan helyszín, ahol nehéz karácsonyi hangulatba kerülni.","shortLead":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen...","id":"20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d76b7-628a-4e29-9b96-771a19ef7cda","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","timestamp":"2019. december. 13. 20:00","title":"Összeér a forralt bor és az égett zsírszag aromája – bejártuk az adventi vásárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két szép gólt szerzett a Watford ellen, a második az év legszebbjének is elmenne.","id":"20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03914745-90b9-4296-9ad5-9a02fb01c6ec","keywords":null,"link":"/sport/20191214_Mohamed_Szalah_masodik_Puskasdijara_hajt","timestamp":"2019. december. 14. 17:30","title":"Mohamed Szalah második Puskás-díjára hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jövő októbertől kifizettetik a kezeléseket azokkal a páciensekkel, akik már három hónapja tartoznak az egészségügyi járulékkal. Egyes becslések alapján akár 700 ezer embert is érinthet az intézkedés, az Orvosi Kamara szerint pedig szélsőséges helyzeteket idéz majd elő az új szabály.","shortLead":"Jövő októbertől kifizettetik a kezeléseket azokkal a páciensekkel, akik már három hónapja tartoznak az egészségügyi...","id":"20191214_vizitdij_neak_orvos_fizetos_ellatas_tb_beteg_szamla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c838278-879c-4409-95b8-c2bad2e0425b","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_vizitdij_neak_orvos_fizetos_ellatas_tb_beteg_szamla","timestamp":"2019. december. 14. 07:00","title":"Ha a vizitdíjból akkora balhé volt, képzelhetjük, ebből mekkora lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár szerint nemsokára még 16 közepes kategóriájú gép beszerzése is elkezdődik.","shortLead":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár...","id":"20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dcba4-0780-41b3-98a7-5790cd772263","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","timestamp":"2019. december. 13. 16:25","title":"Megkapott négy új helikoptert a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596f3f93-bc63-4789-a634-c016b1d581eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokak szerint eleve több értelme van, mint a derékszögű vonalzó Cybertrucknak. ","shortLead":"Sokak szerint eleve több értelme van, mint a derékszögű vonalzó Cybertrucknak. ","id":"20191214_A_Tesla_Cyberquadrol_sem_erdemes_megfeledkezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=596f3f93-bc63-4789-a634-c016b1d581eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905de15f-3a06-4baf-af63-ab246493b4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_A_Tesla_Cyberquadrol_sem_erdemes_megfeledkezni","timestamp":"2019. december. 14. 12:16","title":"A Tesla Cyberquadról sem érdemes megfeledkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fd350f-273f-40c7-8a38-0fb53bdf63e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191214_Marabu_Feknyuz_Kis_problema_a_jarulekfizetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23fd350f-273f-40c7-8a38-0fb53bdf63e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413794ec-2344-421a-86c5-a8881f2508c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Marabu_Feknyuz_Kis_problema_a_jarulekfizetessel","timestamp":"2019. december. 14. 13:14","title":"Marabu Féknyúz: Kis probléma a járulékfizetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","shortLead":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","id":"20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85c4d1-1a16-4837-aea8-48794ecc5e92","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","timestamp":"2019. december. 13. 20:08","title":"Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt a kanadai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]