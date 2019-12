Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen leszármazottaiknak szeretne kártérítést fizetni.","shortLead":"A náci rezsim nyertese volt a Reimann család, amely most kényszermunkásoknak, holokauszttúlélőknek, illetve közvetlen...","id":"20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d05ada16-c9a7-4ede-bc10-120d7c2cb88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7337fda7-911a-47c6-b74a-90ad0ed95146","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_reimann_csalad_holokauszttulelo_kenyszermunka_adomany_karterites","timestamp":"2019. december. 12. 13:59","title":"Óriási kártérítést fizet kényszermunkások után a Calgon és a Gucci tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker kora népszerűsítéséből.","shortLead":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker...","id":"20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee731e01-d738-409f-bd3c-32cce9ceac45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","timestamp":"2019. december. 12. 14:03","title":"Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását. Legalábbis erre számít az egyik legismertebb Apple-elemző.","shortLead":"2020-ban is új iPhone-ok kerülnek piacra, az újabb generáció hatása pedig az árcédulán is érzékelteti majd a hatását...","id":"20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d7e1f-c506-4e28-b8f4-913c260d1107","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_apple_iphone_2020_arak_5g_kepes_telefon","timestamp":"2019. december. 13. 10:33","title":"Valószínűleg drágábbak lesznek a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","shortLead":"Alaposan átdolgozták a Mercedes kompakt méretű szabadidő-autóját. ","id":"20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22ac47d-6796-48ce-909a-19a789f85cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a374798-038f-4c85-9a40-30e0a2fcba31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Gomboc_format_kapott_a_megujult_Mercedes_GLA","timestamp":"2019. december. 12. 09:13","title":"Gombóc formát kapott a megújult Mercedes GLA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b80196-e885-4310-8c8c-8b76e8e1efdc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Januári Brexitet és újabb öt év konzervatív kormányzást vetít előre a brit választás eredménye. A pesszimista forgatókönyvbe azonban az Egyesült Királyság szétesése is belefér, míg az optimisták annak örülhetnek, hogy a most született bizonyosság legalább a gazdaságra jó hatással lehet majd.","shortLead":"Januári Brexitet és újabb öt év konzervatív kormányzást vetít előre a brit választás eredménye. A pesszimista...","id":"20191213_brit_valasztas_Boris_Johnson_Jeremy_corbyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b80196-e885-4310-8c8c-8b76e8e1efdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3fcbc5-2a52-410f-bf7a-6d07196a9f20","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brit_valasztas_Boris_Johnson_Jeremy_corbyn","timestamp":"2019. december. 13. 06:30","title":"Földindulásszerű győzelmet aratott Boris Johnson a brit választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot: „agyhalottnak” nevezte a NATO-t, elkezdte szorgalmazni az EU és Oroszország közti kapcsolatok új alapokra helyezését, majd megtorpedózta, hogy Brüsszel meghatározza az Albániával és Észak-Makedóniával tervezett csatlakozási tárgyalások kezdő időpontját. A Foreign Policy elemzője szerint a francia elnök tudatosan politizál, és szövetségeseket keres.","shortLead":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot...","id":"20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d330bb-1deb-4b65-8407-e06369692f37","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","timestamp":"2019. december. 11. 16:21","title":"\"Macron új stratégiája, hogy hülyegyerek legyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük a keresztényeknek megadja az indiai állampolgárságot, a muszlimoknak viszont nem. A módosítás azokra a személyekre vonatkozik, akik 2014. december 31-e előtt érkeztek Indiába Pakisztánból, Bangladesből, illetve Afganisztánból.","shortLead":"Az indiai parlament felső háza is elfogadta azt a törvénymódosítást, amely hat vallás híveinek, köztük...","id":"20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9031b710-728e-4d00-9dde-12311b9a88d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e7c53-f1b2-40e7-bd7e-39f4f5a4f484","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_Diszkriminativra_sikerult_az_indiai_allampolgarsag_torveny_modositasa","timestamp":"2019. december. 11. 17:59","title":"Diszkriminatívra sikerült az indiai állampolgársági törvény módosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]