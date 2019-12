Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját. Az elkövetők lökdösődtek és kiabáltak is a férfival, a látványtól a gyerekek sokkos állapotba kerültek. A szülőket végül elfogták és őrizetbe vették, közölte az ATV Híradója.

„Amikor az utas ezt (a lopási kísérletet - a szerk.) észrevette, a táskát jobban magához szorította. A buszmegállóba beálló buszról a nő lelökte a sértettet majd utána ment. A buszmegállóban a nő ismét megpróbálta elvenni a férfi táskájából a pénztárcát, addigra már leszállt a buszról az élettársai is, és ő is lökdösni kezdte a sértettet, a lopás így is meghiúsult" - nyilatkozta a csatornának Berlász Viktória, a Baranya Megyei RFK szóvivője.

A tettesek két kisgyermeke is szemtanúja volt a rablásnak. A gyerekek annyira megijedtek, hogy percekig nem tudták abbahagyni a sírást, sokkot kaptak.

"Nem csak az a probléma, hogy egy rablási kíséreltet próbált meg az elkövető végrehajtani és lelökte a sértettet a buszról és mivel nem sikerült elsőre a rablás ezért megpróbálta mégegyszer kirabolni úgy, hogy az elkövetők gyermekei ezt végignézték, tehát egy plusz tényállás is megvalósult, a kiskorú veszélyeztetése, így vele szemben halmazati büntetésül, 12 év szabadságvesztés is kiszabható" - fogalmazott Meggyes Attila ügyvéd.

Az elkövetőket a rendőrség letartóztatta, mindketten őrizetben vannak, előzetes letartóztatásukról később döntenek.