Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét lövéssel terítették le.","shortLead":"Hét lövéssel terítették le.","id":"20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9609e0-8fca-4b8c-a166-35af6c0783e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. december. 13. 17:35","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár szerint nemsokára még 16 közepes kategóriájú gép beszerzése is elkezdődik.","shortLead":"Négy új helikoptert adtak át Szolnokon, egy 20 gépből álló helikopterflotta részei lesznek. Szabó István államtitkár...","id":"20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a42db-e673-4efb-9a28-a37509c79df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2dcba4-0780-41b3-98a7-5790cd772263","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Megkapott_negy_uj_helikoptert_a_Honvedseg","timestamp":"2019. december. 13. 16:25","title":"Megkapott négy új helikoptert a Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","shortLead":"250 éve született a zeneszerző, egészen kreatív módját találták az ünneplésnek.","id":"20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22738e-d26c-44f6-b37d-5eb51af17104","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Bonnban_a_kozlekedesi_lampakkal_is_Beethoven_szuletesenek_az_evfordulojara_emlekeznek","timestamp":"2019. december. 13. 17:49","title":"Bonnban a közlekedési lámpákkal is Beethovenre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika 1944 és 1991 közötti történelmét vizsgáló könyvében. ","shortLead":"Az enyhülés és az emancipáció fogalmát is újszerűen interpretálja Békés Csaba a szovjet blokk és a nemzetközi politika...","id":"201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fa5c7c-c84f-41b4-968d-4e31a5b56a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa2525-b24a-4c61-8417-e1e7d492084e","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__ideghaboru_bekes_csaba_enyhules_es_emancipacio","timestamp":"2019. december. 13. 14:00","title":"Új értékelés: Brezsnyev nem tehetett semmit, amikor Kádár János a sarkára állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amikor három éve Mohamed bin Szalman herceg megpendítette, hogy tőzsdére viszik a világ legnagyobb olajvállalatát az Aramcót, akkor óriási érdeklődés mutatkozott. Ámde amikor hozzátette, hogy 2000 milliárd dollárra saccolja az Aramco értékét, akkor szabályosan kinevették, mivel az Apple is nemrég lépte át az 1000 milliárd dollárt. ","shortLead":"Amikor három éve Mohamed bin Szalman herceg megpendítette, hogy tőzsdére viszik a világ legnagyobb olajvállalatát...","id":"20191214_Bejott_a_2000_milliard_dollaros_alom_megsem_teljes_az_orom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85eae8b-f2db-4b66-aed8-d2e41cbf3a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Bejott_a_2000_milliard_dollaros_alom_megsem_teljes_az_orom","timestamp":"2019. december. 14. 09:16","title":"Bejött a 2000 milliárd dolláros álom, mégsem teljes az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","shortLead":"A Phralipe felmondta együttműködését a Firosszal.","id":"20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ade63a-6674-466f-93c8-3ea1ebd647f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64588259-6b1c-47b2-a0bf-59a95436b318","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Felbomlott_a_Lungo_Drom_ellen_letrejott_koalicio","timestamp":"2019. december. 13. 22:05","title":"Felbomlott a Lungo Drom ellen létrejött koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beed270a-7de0-4835-a21c-34a905a8244b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró hétvégéjének vasárnapi első futamán a malajziai Sepangban, ezzel növelte az előnyét az összetett pontversenyben.","shortLead":"Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a túraautó-világkupa (WTCR) szezonzáró...","id":"20191215_Michelisz_nyerte_az_elso_WTCRfutamot_nott_az_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beed270a-7de0-4835-a21c-34a905a8244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d385aaa4-d258-4e45-8f9d-b347441a472c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Michelisz_nyerte_az_elso_WTCRfutamot_nott_az_elonye","timestamp":"2019. december. 15. 09:25","title":"Michelisz nyerte az első WTCR-futamot, nőtt az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]