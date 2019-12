Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen énekelte.\r

\r

","shortLead":"Hétvégén dupla teltházas Aréna-koncertet adott az énekes, aki az Elhiszem című dalát saját lányával közösen...","id":"20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925d683d-caca-4ce6-900f-025d38d24115","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Igy_enekelt_Akos_a_17_eves_lanyaval_az_Arenaban_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Így énekelt Ákos a 17 éves lányával az Arénában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2","c_author":"Hamvay Péter, Vlasics Sarolta","category":"360","description":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes a környezetét. Ezt próbálja bebizonyítani 15 hektáros tanyáján a Kiskunságban, fotóin keresztül pedig ezt szeretné elősegíteni világszerte az emberek szemléletformálásával. Portréinterjú Máté Bencével.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes...","id":"201950_mate_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f71c-80ea-4fe5-9c43-50e225d44203","keywords":null,"link":"/360/201950_mate_bence","timestamp":"2019. december. 15. 12:00","title":"Máté Bence: \"A természet érdekes pillanatait keresem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191215_windows_10_kotelezo_frissites_mergezo_illoolajok_eltunt_chilei_repulogep_iot_eszkozok_fbi_apple_watch_szivritmuszavar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e945cd5-e423-431c-9696-0fbf5d6263f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc3d328-5e19-4fc5-8e6d-6b7e7f46f4ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_windows_10_kotelezo_frissites_mergezo_illoolajok_eltunt_chilei_repulogep_iot_eszkozok_fbi_apple_watch_szivritmuszavar","timestamp":"2019. december. 15. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft belengette az erőből frissítést a Windows 10-et futtató gépekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Vodafone Magyarország lakossági értékesítési és operációs vezérigazgató-helyettesi pozícióját Szentkuti Gabriella tölti be.","shortLead":"A Vodafone Magyarország lakossági értékesítési és operációs vezérigazgató-helyettesi pozícióját Szentkuti Gabriella...","id":"20191215_Magyar_noi_topmenedzser_kerult_a_Vodafone_vezerigazgatohelyettesi_szekebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f42f249-e93e-417f-81e0-4bc22494e1da","keywords":null,"link":"/kkv/20191215_Magyar_noi_topmenedzser_kerult_a_Vodafone_vezerigazgatohelyettesi_szekebe","timestamp":"2019. december. 15. 12:41","title":"Magyar női topmenedzser került a Vodafone vezérigazgató-helyettesi székébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével. A meghatalmazást a kormányablakokban és a lakossági portálon online is lehet rögzíteni.","shortLead":"Könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása jövőre az elektronikus meghatalmazás lehetőségével...","id":"20191214_patika_recept_kivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e422681-7f22-4151-be47-0ec314877440","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_patika_recept_kivaltas","timestamp":"2019. december. 14. 15:45","title":" Változás a patikákban: könnyítik a hozzátartozók receptjeinek kiváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa szerint, ezért 1,176 milliárd forintra büntették a szolgáltatót. A cég ezzel nem ért egyet.","shortLead":"Megalapozatlanul állította piacelsőségét a Vodafone Magyarország Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa...","id":"20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3dba6-be50-4642-b0d3-ef58e63fd543","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_vodafone_gvh_birsag_buntetes_jogsertes","timestamp":"2019. december. 14. 13:17","title":"Milliárdos büntetést kapott a Vodafone a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Emberölés miatt indult nyomozás.","id":"20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ec89a6-3b20-40d7-8ce0-60ed09a183b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Megolte_ket_gyermeket_majd_ongyilkos_lett_egy_ferfi_Gyorben","timestamp":"2019. december. 15. 18:41","title":"Megölte két gyermekét, majd öngyilkos lett egy férfi Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]