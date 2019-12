Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja a kulturtaót helyettesítő támogatást.","shortLead":"Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többek között színházterem és művészeti galéria kialakítására fordítja...","id":"20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dec6d3e-742a-4e1c-803e-7316b20674b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Kulturalis_komplexumra_koltene_a_kozel_ketmilliard_a_forint_Koves_Slomoek_eloadomuveszeti_szervezete","timestamp":"2019. december. 16. 13:51","title":"Közel kétmilliárdot költhet kulturális komplexumra Köves Slomóék szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","shortLead":"Az intézmény főigazgatója szerint nem hét sebészük van, hanem huszonhárom.","id":"20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da3c613-352f-4d32-8f28-f8edaf054489","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_jahn_ferenc_korhaz_sebeszek_felmondas_ugyelet_kozlemeny","timestamp":"2019. december. 16. 21:59","title":"Jahn Ferenc kórház: Visszautasítjuk az összeomlásról szóló híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult forintgyengülés ellenére sem nyúl a kamatokhoz. Meglehet azonban, hogy a háttérben mégis tett a magyar valuta védelmében.","shortLead":"Növekvő kockázatot észlel a Magyar Nemzeti Bank abban, hogy európai banktársai túl lazák, miközben ő a felgyorsult...","id":"201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a4828d-82e8-409e-9298-61e13177e3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b1a1f-59e7-4131-bf3f-8b3f39322093","keywords":null,"link":"/360/201950__stabilitasi_jelentes__novekvo_kockazat__babavaro_hitel__forinttamasztas","timestamp":"2019. december. 17. 07:00","title":"Mit kezdenek Matolcsyék a gyenge forinttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának Magyarországgal foglalkozó ülésén.","shortLead":"Az EU-pénzek jogállamisági feltételhez kötését sem adta fel az Európai Bizottság - derült ki az EP LIBE bizottságának...","id":"20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9208a1-002b-46e7-9c7b-bd868f57245b","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Brusszel_folytatni_akarja_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljarast","timestamp":"2019. december. 16. 23:06","title":"Brüsszel folytatni akarja a Magyarországgal szembeni eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman azért indított vizsgálatot, hogy kiderüljön, hibáztak, vagy mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek.","shortLead":"Az ombudsman azért indított vizsgálatot, hogy kiderüljön, hibáztak, vagy mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek.","id":"20191217_Gyori_csaladirtas_Soron_kivuli_vizsgalatot_indit_az_alapjogi_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d79cf9b-b4b6-464f-9663-c5a97056d802","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_csaladirtas_Soron_kivuli_vizsgalatot_indit_az_alapjogi_biztos","timestamp":"2019. december. 17. 19:22","title":"Győri gyerekgyilkosság: Soron kívüli vizsgálatot indít az alapjogi biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás elkövetőjéről.","shortLead":"Korábban egy igazságügyi elmeszakértő és egy pszichológus szakértő is pozitívan nyilatkozott a győri családirtás...","id":"20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89156339-ff28-4a2a-9d00-f7deecb42632","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Varga_Judit_kivizsgaltatja_miert_nem_lattak_a_szakertok_veszelyesnek_a_gyerekeit_megolo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 18:36","title":"Varga Judit kivizsgáltatja, miért nem látták a szakértők veszélyesnek a gyerekeit megölő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]