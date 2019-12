Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megverte a buszvezetőt egy 30 éves tiszalúci férfi, mert a sofőr megvédte az őrjöngő férfi barátnőjét és a járaton utazókat. Az agresszív férfit őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"Megverte a buszvezetőt egy 30 éves tiszalúci férfi, mert a sofőr megvédte az őrjöngő férfi barátnőjét és a járaton...","id":"20191216_Utasait_vedte_a_buszsofor_ratamadt_a_tiszaluci_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cbfc23-7cfc-418e-89ab-9f2d885939a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Utasait_vedte_a_buszsofor_ratamadt_a_tiszaluci_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 12:54","title":"Utasait védte a buszsofőr, rátámadt a tiszalúci férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","shortLead":"Defekt miatt szalagkorlátnak ment egy tréler a 72. kilométernél.","id":"20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2761b3-045f-4259-9be3-256a6c801b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_defekt_szalagkorlat_m3_as_autopalya_treler","timestamp":"2019. december. 17. 05:38","title":"Baleset miatt lezárták az M3-ast Atkárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén 10 fok felett alakul a hőmérséklet.\r

","shortLead":"Az ország nagy részén 10 fok felett alakul a hőmérséklet.\r

","id":"20191216_Bekoszont_a_decemberi_tavasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59614f1b-8a0a-401f-b8fb-2a78d22fb3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Bekoszont_a_decemberi_tavasz","timestamp":"2019. december. 16. 06:25","title":"Beköszönt a decemberi tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","shortLead":"Maradnak a UPC Directnél az RTL műsorai, jövőre még szélesítik is az együttműködést.","id":"20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc3c115-cb8a-415e-9418-d7d7d4216105","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Megallapodott_a_UPC_Direct_es_az_RTL","timestamp":"2019. december. 17. 11:10","title":"Megállapodott a UPC Direct és az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","shortLead":"Mutatjuk a legnagyobb sebességet, amivel még biztonságosan megoldja a feladatot az új Volkswagen.","id":"20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4648954-b147-4cd6-88da-e31ec246940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abcf80-5281-4034-add2-3c950aa08395","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_javorszarvas_teszt_igy_teljesit_az_uj_vw_passat_kombi","timestamp":"2019. december. 17. 11:21","title":"Jávorszarvasteszt: így teljesít az új VW Passat kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis számok szerepelnek – közölte utódja.","shortLead":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis...","id":"20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4657dc5a-6abc-4faa-a411-5a83e12600a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","timestamp":"2019. december. 16. 12:08","title":"Elszámolta a szabadságait I. kerület volt polgármestere, több millióval kevesebbet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b680618c-0b19-448f-a185-711761249544","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","shortLead":"A gyerekek édesanyja értesítette a rendőrséget, miután csak a hatéves kislánnyal tudott beszélni.","id":"20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b680618c-0b19-448f-a185-711761249544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e195124-35aa-4e69-8eab-c12a7d9c35a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_gyori_gyerekgyilkossagrol","timestamp":"2019. december. 16. 11:45","title":"Újabb részletek derültek ki a győri gyerekgyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]