[{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","shortLead":"Engedélye nem volt, csak fideszes tulajdonosa.","id":"20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd0f1f0-55a3-46af-b8b8-c3c8891bfd64","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Penzbuntetest_is_kapott_a_budapesti_illegalis_fideszes_zughotel","timestamp":"2019. december. 15. 08:53","title":"Pénzbüntetést is kapott a budapesti illegális fideszes zughotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját. Az elkövetők lökdösődtek és kiabáltak is a férfival, a látványtól a gyerekek sokkos állapotba kerültek. A szülőket végül elfogták és őrizetbe vették, közölte az ATV Híradója.","shortLead":"Két kisgyerek sírva nézte végig egy pécsi buszmegállóban, ahogy szüleik megpróbálták elvenni egy férfi pénztárcáját...","id":"20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc236014-7d39-4011-ad86-65e076d60f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75d7e3-226b-4c0a-879d-20ecb9cef084","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Sokkot_kapott_ket_kisgyerek_amikor_szuleik_ki_akartak_rabolni_valakit_Pecsen","timestamp":"2019. december. 14. 19:33","title":"Sokkot kapott két kisgyerek, amikor szüleik ki akartak rabolni valakit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2655c1-8397-44be-bc67-d944a8990c28","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elszabadult kutya okozott káoszt egy belga biciklisversenyen.","shortLead":"Elszabadult kutya okozott káoszt egy belga biciklisversenyen.","id":"20191216_A_harmadik_helyen_valakinek_a_kutyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2655c1-8397-44be-bc67-d944a8990c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0b89e1-6857-4b11-bdf9-a75169a6cfea","keywords":null,"link":"/sport/20191216_A_harmadik_helyen_valakinek_a_kutyaja","timestamp":"2019. december. 16. 14:39","title":"„A harmadik helyezett… valakinek a kutyája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan újítással készül, amely megszünteti ezt a kényelmetlenséget.","shortLead":"A telefon frissítése után általában fel kell oldani a készüléket, ez azonban nem mindig lehetséges. A Google olyan...","id":"20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7dfeb5-5c2c-48a7-a8e4-f54af46827ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_google_android_frissites_telefon_feloldasa_jelkod","timestamp":"2019. december. 14. 17:03","title":"Ha megkapja a telefonja ezt a funkciót, kevesebb fontos értesítésről marad majd le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","shortLead":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","id":"20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b954c-8de8-4f17-a844-f9a4419bd879","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","timestamp":"2019. december. 15. 18:58","title":"Nem elég, hogy szabálytalanul vontatott, még körözték is az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kreml-szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint nem kizárt, hogy módosítsák az ukrajnai konfliktus lezárását célzó 2015-ös minszki béketervet.","shortLead":"A Kreml-szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint nem kizárt, hogy módosítsák az ukrajnai konfliktus lezárását célzó 2015-ös...","id":"20191215_moszkva_ukrajna_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d298e6-60b3-4917-9777-e078894d8a08","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_moszkva_ukrajna_oroszorszag","timestamp":"2019. december. 15. 17:44","title":"Moszkva végül csak hajlandó módosítani az ukrán béketervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","shortLead":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","id":"20191216_Meghalt_Benko_Daniel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d768b-916e-4d9a-9d67-edb1b1b22982","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Meghalt_Benko_Daniel","timestamp":"2019. december. 16. 09:05","title":"Meghalt Benkő Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]