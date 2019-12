A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. A zaklatási vádak idején pedig segítséget kért, hogy ne neki kelljen elolvasnia az üzeneteket.

hvg.hu: Egy éve a decemberi Kossuth téri tüntetés után egy füstbomba miatt a rendőrségi fogdán ébredt. Gondolta volna, hogy tizenkét hónappal később európai parlamenti képviselőként fog interjút adni?

Donáth Anna: Az emberrel rengeteg fura dolog történik, ha momentumos lesz. Ha visszagondolok az elmúlt három évünkre, minden mérföldkőnél mondhattuk volna, hogy erre aztán tényleg nem számítottunk.

hvg.hu: A Momentum akkor már túl volt a 2018-as választásokon, mára azonban a párttal is nagyot fordult a világ. Ezek szerint sikerült feldolgozni az országgyűlési választásokat?

D. A.: Nézzük távolabbról: a NOlimpia kampány derült égből villámcsapásként ért minket,

a siker után azonban a közvélemény várta a csodát.

"Itt a nagy kormányváltó erő, akik egy év múlva majd szétverik a NER-t." Mi nem gondoltuk, hogy ez ilyen egyszerű lesz, a NOlimpia alatt 140-en voltunk, egy választási kampány viszont rengeteg szervezést, pénzt és országos hálózatot kívánt. Ezek egyike sem volt meg. Kívülről kudarcnak tűnhet a 3 százalékos eredmény, de szerintem az, hogy egy év alatt 174 ezer ember bizalmát elnyertük, és kiépítettünk egy országos szervezetet, hatalmas teljesítmény.

hvg.hu: Ha Karácsony Gergelyhez hasonlóan az EP-választás előtt szalvétán kellett volna megjósolnia, hogy bejut-e, mi szerepelt volna rajta?

D. A.: Rám az a jellemző, hogy szeretek inkább negatív szcenárióban gondolkodni, és pozitívan meglepődni. Az utolsó hetekben abban már biztos voltam, hogy bent lesz a Momentum. A választás éjszakáján egymás után adtam az interjúkat arra készülve, hogy Cseh Katalinnak és Fekete-Győr Andrásnak rengeteg dolga lesz, addig pihenjenek. Aztán este 11 körül odafutott hozzám valaki, belökött a terembe, ahol ováció fogadott és közölték, hogy bent vagyok. Tíz perc múlva már a pulpituson kellett beszédet mondanom. Azt hiszem, igazából csak egy hónappal később, Strasbourgban fogtam fel, hogy mi történt.

Cseh Katalinnal az EP-választás eredményváróján © Máté Péter

hvg.hu: Ha hosszú távú tervekről beszélünk, eltarthat a Momentum-sikerszéria 2022-ig?

D. A.: Az elmúlt egy év azt mutatja, hogy ha az ember kemény munkát tesz bele, akkor van az a politikai hosszú táv, amire lehet készülni. Ez viszont nem azért sikerszéria, mert a Momentumot hirtelen megtalálta a szerencsecsillaga. Magyarországon ahhoz szoktunk hozzá, hogy minden a kapcsolati tőkétől, ismertségtől, lojalitástól függ. A társadalom elszokott attól, hogy teljesítménnyel is lehet eredményeket elérni. Márpedig mi nem megyünk sehova, hanem keményen dolgozunk tovább.

hvg.hu: Akár Hadházy Ákossal és Szél Bernadett-tel is?

D. A.: Tudom, hogy a sajtó számára adja magát a kérdés: „ha együtt tudunk működni, ők pedig függetlenek, akkor miért nem lépnek be?” A Momentum azonban nem arról szól, hogy csak az a jó, akin vagy amin ott van a lila logó. Szél Bernadett-től nem véletlenül veszik el a jogkört, hogy be tudjon menni közintézményekbe, ő mutatta meg, hogyan kell vele élni. Hadházy Ákos pedig azt, hogyan kell korrupciós ügyeket feltárni. Bátor kiállásaikkal bebizonyították, hogy nagyon jó velük együtt dolgozni. De a Momentumban rengeteg olyan, a közvélemény számára még ismeretlen arc van, akikben megvan a potenciál, hogy olyan ismert és népszerű politikussá váljanak, mint Szél, Hadházy vagy Fekete-Győr András.

hvg.hu: Mennyivel másabb ez a munka itthon, mint Brüsszelben?

D. A.: Számunkra a legnagyobb tanulság, hogy ha az Európai Parlamentben az ember komolyan veszi a munkáját, akkor őt is komolyan veszik. Nem az történt, hogy két fiatal lány odament mosolyogni, és hirtelen odafigyeltek az emberek. Nem panaszkodni járunk Brüsszelbe, hanem dolgozni és megmutatni, hogy az Orbán-kormány nem egyenlő Magyarországgal. Meg kell mutatnunk az érem másik oldalát, rá kell mutatnunk arra, hogy a Fidesz kétféle nyelvezete álságos, cinikus hazugság, amiben a magyarok már kilenc éve élnek. Brüsszelig eddig nem jutott el a valóság minden szelete, mi arra szerződtünk, hogy megmutassuk, az általunk képviselt emberek hogyan látják a világot.

© Máté Péter

hvg.hu: Erre a magyar kormánynak is kreatív módszerei vannak, gondolok itt például a hetes cikkely szerinti eljárásról tartott meghallgatással kapcsolatban kialakult szivárogtatási botrányra.

D. A.: Kovács Zoltán semmit nem csinál saját kútfőből, a fideszes rendszer nem így működik, de arra szerintem nem gondoltak, hogy most sokkal jobban kihúzzák a gyufát, mint bármely más lépésükkel. Magyar szemmel semmi meglepő nem volt a viselkedésében, de jó, hogy megtörtént, mert így végre nem csak a mi elmesélésünk alapján tudtuk megmutatni, hogyan működik a hergelés, a Soros-kártya kijátszása és a propaganda. Most túl messzire mentek, tagállamokat és biztosokat sorosoztak le, ez a retorika azonban kint nem működik.

hvg.hu: Mit gondol, ezzel akaratuk ellenére is továbblendítették az eljárást?

D. A.: Ezek után már biztosan nem fog leülni az ügy. Nagyon hálás vagyok a finn elnökségnek, mert nemcsak ígérte, hanem komolyan is vette a jogállamisági kérdést. A következő elnökség sem teheti meg, hogy fél évig ne foglalkozzon a kérdéssel csak azért, mert politikailag neccesnek érzi.

A meghallgatáson történtek európai szinten is kiborították a bilit, már azok is odafigyelnek a magyar kormányra, akiket eddig nem érdekelt.

hvg.hu: Az EP-ben a Sargentini-jelentést korábban elfogadó LIBE bizottság tagjaként dolgozik. A magyar jogállamiságról szóló jelentést már megszavazta az Európai Parlament, mi lesz a következő téma?

D. A.: Rengeteg téma tartozik a LIBE-hez, ami Magyarországon még az ellenzéki oldalon is tabu, ilyen például a migráció. Otthon, ahogy kimondják a migráns szót, már nem is lehet a tartalomról beszélni. Nekünk éppen az a feladatunk, hogy kinyissunk a kormány számára kínos tabutémákat. Nem véletlenül hazaárulóznak minket folyamatosan, pedig pontosan az ellentétét csináljuk. Az én hazám érdeke, hogy ne legyenek tabuk, hogy lehessen végre a megoldásokról beszélni gyűlöletkeltés és uszítás helyett.

hvg.hu: A migráció megoldásába még a Juncker-bizottságnak is beletört a bicskája, Ursula von der Leyen nem véletlenül akarja új alapokra helyezni. Lát kiutat a jelenlegi helyzetből?

D. A.: Az EP már 2015-16 fordulóján el akart fogadni egy nagy migrációs csomagot, ami rengeteg szakpolitikai kérdést egyben kezelt. Ezek ugyanis egymásra hatnak: nem lehet biztonságpolitikáról beszélni, ha közben nem beszélünk a közös menekültügyi rendszerről, vagy a statisztikáról. Most például egy olyan törvénymódosítás van az asztalon, ami 28 statisztikai mérőeszközt és kérdéssort fog majd kötelezővé tenni, hogy össze lehessen hasonlítani a tagállamok migrációval kapcsolatos méréseit. Hiába készültek el azonban ennek a migrációs csomagnak bizonyos részei, a politikailag problémásokra, mint például a kvótakérdés, várni kellett. Most azon megy a vita, hogy továbbra is egyben kezeljük-e a csomagot, vagy daraboljuk fel, és azokat a pontokat, amiben már korábban konszenzus alakult ki a Parlament, a Bizottság és a Tanács között fogadjuk el. Ez valószínűleg meg is fog történni, de még csak most lépett hivatalba a bizottság, a tényleges munka csak januártól kezdődik el igazán.

hvg.hu: Az új bizottságról szóló szavazáson Cseh Katalinnal együtt tartózkodtak. Mit tehetett volna Von der Leyen, hogy igent mondjanak rá?

D. A.: Nem gondolom, hogy felém kellett volna gesztusokat intéznie, de megtehette volna, hogy reagál a parlament jogos kritikáira akár a kiválasztási mechanizmusról, akár a portfóliók nagyságáról, vagy az elnevezésükről. Csak hét szavazattal választották meg, nem élvezi az EP teljes bizalmát, ehhez képest semmilyen párbeszédre nem volt hajlandó, amíg a biztosokat hallgattuk meg. Annak is elképesztően rossz üzenete van, hogy Magyarország kapta a bővítési portfóliót. Az, hogy egy olyan ország jelöltje kapja ezt a feladatot, amely ma nem tudna megfelelni a koppenhágai kritériumoknak, a cinizmus és a képmutatás magasiskolája.

© Máté Péter

hvg.hu: Várhelyi Olivér személyével is volt gondjuk, vagy csak a portfóliójával?

D. A.: Tudom, hogy naivitás már a feltételezés is, de Orbán Viktor jelölhetett volna olyan biztost is, aki mindenkinek megfelelő, és nem a legbelsőbb, hozzá leglojálisabb köréből jön. Várhelyi Olivér szakmailag nagyon felkészült, ott voltam a meghallgatásán, profi válaszokat adott. Tőle azt vártuk volna, hogy néven nevezi a történteket, és kimondja, hogy politikailag is elhatárolódik Orbán Viktortól. Mi azonban később is ott leszünk és az első lépésénél, ahol erre okot ad, fel fogjuk hívni a parlament és a közvélemény figyelmét. Ráadásul nemcsak mi: Várhelyinek nagyon oda kell majd figyelnie, mert a bizottság is figyelni fogja minden lépését.

hvg.hu: A fideszes EP-képviselőkkel milyen kapcsolatban vannak?

D. A.: Rendszeresen összefutok velük, de nem érintkezünk. Nyilvánvalóan köszönünk egymásnak, de jófejkedni nem fogok. A fideszesek Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek. De nem tudom elfelejteni, hogy úgy kerültek abba a székbe, hogy vállalták: arcukkal, nevükkel, szakmai múltjukkal és jelenükkel hitelesítik a Fidesz politikáját, amely kilenc év alatt leépítette a jogállamiságot Magyarországon. Amikor mégis elgyengülnék, mert a mindennapi életben kedvesek, elég beülnöm egy szakbizottsági ülésre, ahol a múltkor Hidvéghi Balázsból is olyan szintű propaganda jött, hogy én is meglepődtem. Ilyenkor helyben is kapunk egy emlékeztetőt, hogy mi is a problémánk.

hvg.hu: Ezt az Európai Néppártban is így látják?

D. A.: A Fidesznek 12 képviselője van a frakcióban, így súlyuk van. A Néppárt egyébként is megtépázott ereje nagyon csorbulna nélkülük. Csakhogy a frakción belül közben kialakult egy állóháború, és egyre többen fenyegetőznek azzal, hogy kilépnek, ha a Fidesz bent marad. Egyszer együtt utaztam egy svéd néppárti politikussal, akinek az volt az első, hogy gratulált az önkormányzati választásokhoz. Kiderült, hogy annak a svéd pártnak a tagja, amely elsőként kezdeményezte a Fidesz kizárását. A Fidesz helyzete most arról szól, hogyan alakul a frakció és a pártcsalád viszonya, és a többi párt hogyan reagál a kérdésre.

De nagyon közel járnak ahhoz a ponthoz, hogy ne csak elvi, de politikai értelemben se érje meg őket bent tartani.

hvg.hu: Mi volt a legmeglepőbb tapasztalata az első brüsszeli félévben?

D. A.: Amikor ezt először kérdezték meg tőlünk Cseh Katalinnal, mindkettőnknek ugyanaz jutott az eszébe. Az Európai Parlament harmadik emeletének közepe egy olyan tér, ami tele van újságírókkal. Az EP-ben nincs olyan, hogy kikerüljük a sajtót. Ez azonban nagyon jó rendszer, hiszen azzal, hogy minket megválasztottak, nincs olyan, hogy nem válaszolunk kérdésekre. Érdekes jelenség, hogy ezt a lehetőséget hogyan használják ki a magyar propagandisták, zseniálisan értenek hozzá, hogy hirtelen kiugorjanak az ember elé egy oszlop mögül.

hvg.hu: Mióta EP-képviselő lett, talán még jobban a célkeresztben van. Tudja kezelni a támadásokat?

D. A.: Ha valaki beszáll a politikába, akkor rá kell jönnie, hogy a kommentek nem Donáth Annának szólnak. Nem velem bajuk, hanem azzal, amit szerintük én és a Momentum képviselünk. Vannak nagyon durva személyeskedő kommentek is, de nekem fontos a szólásszabadság, senkit nem szoktam kitiltani az oldalamról, maximum az egyértelműen kamuprofilokat. Nem mondom, hogy mindent el kell viselni, de hogy többet, mint egy átlagembernek, az biztos.

hvg.hu: Az Origo és a Ripost hasábjain önről megjelent cikkek esetében, amelyben zaklatással vádolták, nyomozás is indult, ez hol tart? (Apját, Donáth Lászlót jelentették fel zaklatás miatt, amit a kormányoldali média azzal tálalt, hogy maga Donáth Anna is hasonló bűncselekményt követett el – szerk.)

D. A.: Tart még a nyomozás, nem tudok róla, hogy kihallgatták volna a főszerkesztőket. A szexuális zaklatás és erőszak az egyik legdurvább bűncselekmény, ami ma Magyarországon mindennapos, mégsem beszélünk róla. Biztos vagyok benne, hogy ellenem és az édesapám ellen is azért indult el ebben a témában a lejárató kampány, mert előtte sem rejtettem véka alá, hogy ezzel a témával foglalkozni szeretnék. Ez volt a legegyszerűbb és legolcsóbb eszköz arra, hogy elhiteltelenítsenek, és sajnos van, hogy működik.