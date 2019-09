A Tv2 augusztus 5-én nyilvánosságra hozta Donáth László volt MSZP-s képviselő, jelenleg lelkész zaklatási ügyét, 9 nap alatt 8 egymást követő riportban tálalták az „egykori szocialista képviselővel” kapcsolatos botrányt.

Kezdettől hangsúlyozták, hogy a lelkész a Momentum egyik EP-képviselőjének, Donáth Annának az édesapja, majd egy szintén kormányoldali lap úgy szőtte tovább az ügyet, hogy a momentumos politikus is zaklatott egy diáklányt.

Bevett gyakorlatuk szerint a Tv2 anyaga alapján a kormányoldali lapok csúcsra járatták az ügyet, de a független média is foglalkozott vele, így országos nyilvánosságot kapott.

Az egész ügy kiindulópontja egy feljelentés volt, amit annak a szeretetotthonnak a takarítója tett, ahol Donáth lelkészként működik.

A takarító kiléte ismeretlen volt, ő maga egyetlen lapnak sem nyilatkozott, az élettársával készített exkluzív interjút a Tv2, majd folytatásokban adagolták a „csak nekik” kitálaló informátor állításait.

A rendőrségi nyomozás még tart, Donáth László erre hivatkozva egyelőre hallgat.

Eredetileg nem is az állítása szerint már évek óta visszatérően zajló szexuális molesztálás, hanem egy konkrét, testi bántalmazás miatt tett feljelentést a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetházban dolgozó takarító - ez valójában a nyár vitathatatlanul legszaftosabban tálalt ügyének kiindulópontja. Ráadásul az otthon alkalmazottjának esze ágában sem volt ezzel a médiához fordulni, a Tv2 kereste meg, majd dagasztotta botránnyá a történeteket úgy, hogy az élettársa nyilatkozott végül helyette. A férfi kezdeményezésére a kormányoldali csatorna állítólag pénzt is ígért a volt MSZP-s Donáthot lejárató információkért, de végül nem fizették ki az összeget, kihasználva a pár médiajogban és -gyakorlatban való járatlanságát.

Mindezt úgy derítettük ki, hogy kizárólag a hvg.hu-nak sikerült interjút készíteni mind a szeretetotthon alkalmazottjával, aki Donáth Lászlót feljelentette, mind az élettársával, aki a Tv2-vel személyesen tárgyalt, majd a csatornának interjút adott (a pár szeptember elején házasságot köt, de cikkünk írásakor még élettársak, egy gyermeket nevelnek közösen – a szerk.) Szerkesztőségünknek egyúttal átadták az ügy náluk lévő dokumentumait is, illetve bemutatták a Tv2-vel folytatott üzenetváltásaikat, ezeket is felhasználtuk a történtek rekonstruálásához. Miután a Tv2 állításuk szerint becsapta őket, mindketten teljes anonimitást kérve nyilatkoztak, csak a monogramjuk közléséhez járultak hozzá.

Miért most: "már nem akartam annyiban hagyni"

A szeretetházban több mint két éve takarítóként dolgozó takarító, L. M. kitart állítása mellett, miszerint Donáth László nyár elején egy kisebb hiba miatt bántalmazta, két kézzel fojtogatta, ezért tett feljelentést június közepén. És mivel ez volt az a pont az ő szavaival élve, amikor többé „már nem akarta annyiban hagyni”, a hatóságnak beszámolt arról is, hogy a lelkész korábban sem bánt vele megfelelően, szexuálisan zaklatta és ajánlatot tett neki.

„Fogdosott, alám nyúlt, megfogta a melleimet. De ha nincs róla bizonyíték, úgysem hittek volna nekem” – válaszolta a takarítónő arra az ilyen ügyeknél rendszerint felmerülő kérdésre, hogy miért csak később, ebben az esetben egy tettlegesség után tett lépéseket. „Nem mentem volna el a rendőrségre, ha nem lenne igaz. Én csak igazságot akarok, semmi mást, derüljön ki, hogy megtette, ez a rendőrség dolga” – tette hozzá.

Állítja, régóta félve ment be dolgozni, de ennek okáról sokáig még az élettársának sem beszélt, viszont a kolléganőinek, sőt, egy korábbi felettesének is panaszkodott. Közülük volt, aki azt tanácsolta, inkább mondjon fel, ahogy elmondása szerint volt más női alkalmazott is, aki hasonló okból távozott. „Mikor több mint két éve odakerültem, egyedülálló anyuka voltam egy 4 éves kisfiúval” – magyarázta, miért volt fontosabb az állása, főleg, hogy félt attól, máshol nem lennének vele toleránsak, hiszen egy kisgyerek sokszor lehet beteg.

L. M. tehát azt is állítja, hogy Donáth nemcsak őt, hanem a szeretetotthon más munkavállalóit is molesztálta, szerinte „nekik is védelem, ha valaki feláll és odaáll”, ahogy ő tette a feljelentéssel. Tisztában van vele most már, hogy Donáth és lányának politikai tevékenysége miatt a történet erősen átpolitizálódott, de kiemelte, hogy neki ez nem állt szándékában, a fojtogatásig fajuló tettlegességről készült látlelettel végre bizonyítani akarta, hogyan inzultálja a lelkész.

Próbálta elkerülni Donáthot a békásmegyeri evangelikus szeretetházban © Google Street View

Az incidens június elején, egy szombati napon történt, és ahogy az napvilágra is került, egy szentkép előtt hagyta a takarítókocsiját, ahol tudta, hogy nem szabadott volna, ezzel dühítette fel a lelkészt. Azzal védekezett, hogy mások is így szokták, és nem „tolta rá” a képre, direkt egy oszlop mellé állította, hogy senkinek ne legyen útban, míg pár percre bement rendbe tenni egy öltözőt.

„Mikor meghallottam a hangját és láttam, ahogy tolja felém a kocsit, már tudtam, hogy baj van”

– mondta, az első gondolata az volt, hogy egyáltalán „mi a túrót keres ő benn szombaton”. Ugyanis inkább már elkerülte Donáthot, így inkább szombaton dolgozott, nem vasárnap, amikor a lelkész az aznapi szertartás miatt rendszerint bent volt.

„Két kézzel torkon ragadott, majd erősen megszorította a nyakamat és így tartotta jó ideig, miközben a kocsiról beszélt. Hogy ezt viccnek szánta vagy komolyan gondolta, nem tudni, de én nagyon megijedtem és sírva is fakadtam” – szó szerint így írta le a bántalmazást abban a hivatalos panaszban, amit az otthon igazgatója a feljelentés napján vett át tőle. Egy másik iratban az a részlet is szerepel, hogy Donáth azt kérdezte tőle, „volt-e már megszorongatva”, mielőtt állítása szerint így tett. Közben állítólag jelen volt egy asszony is, aki L.M. feltételezése szerint a felesége, és végignézte az egész jelenetet.

Utána azonnal sírva felhívta az élettársát, aki biztatta, hogy jelentse az akkor benn tartózkodó felettesének, de az állítólag elintézte azzal, hogy tegyen panaszt, illetve fel is mondhat, de ezt nem szeretnék, mert „jó munkaerő”.

Vörös folt, sírógörcs

L.M. a fojtogatás miatt tett feljelentéséhez azt az orvosi látleletet csatolta be, ami közvetlenül az atrocitás napján készült. Ebben az olvasható, hogy a tarkón hátul, illetve a hajtőnél kb. 1 cm-es vörös folt, illetve egy területen „halvány elmosódott bőrpír” látható, a kórisme „bevérzés gyanú a nyak területén”. Rögzítették állítását az iratban, miszerint „nyaka fájdalmas”, és sírógörcse volt.

Az intézményvezetőnek átadott panaszában már az is szerepel, hogy Donáth korábban sem bánt vele megfelelően, „előfordultak más típusú zaklatások, célozgatások – szexuális irányú, mely nem lett jelentve”, illetve „fogdosás és perverz ajánlatok”. „Egy vezető beosztásban lévő egyházi embertől ez elfogadhatatlan” – tette hozzá, az igazgató pedig állítólag azt ígérte neki, hogy panaszát eljuttatja a Donáth egyházi feletteseihez is.

"Nem munkaügyi jellegű" a panasza

A panaszra kapott hivatalos válaszban viszont mindezt elintézték azzal: „megállapították, hogy bár a leírt esemény a munkahelyén történt, az nem munkaügyi jellegű”. Ráadásul mivel elismerte, hogy „munkaeszközét nem az ismert szabályoknak megfelelő helyen tárolta”, ezért még fel is szólították, hogy „munkáját a későbbiekben az előírások szerint végezze”. A bántalmazásra és az esetleges zaklatásra egyebekben nem is reagált a szeretetház vezetője, Veresné Lipcsei Ildikó, aki arra is hivatkozott, hogy már elindult a rendőrségi eljárás, és ennek során már őt is kihallgatták. A munkáltatói válaszában végül arra hívta fel L.M.-et, hogy „felépülése után mihamarabb vegye fel a munkát!”, ugyanis az incidens után a takarító azonnal betegszabadságra ment, mert állítása szerint félt a lelkésztől. Az élettársa nélkül azóta nem szívesen megy sehova, egy ideig attól tartott, hogy Donáth megkeresi - mondta lapunknak.

A munkaviszonya azóta közös megegyezéssel megszűnt, jelenleg ezért munkanélküli. Elmesélte, hogy volt kollégai már alig kommunikálnak vele, szerinte féltik az állásukat, a benti közösség megosztott, sokan Donáth pártját fogják. Szerinte a szeretetházban különben is az ő szava számít, annyira, hogy bár hivatalosan nem ő a munkáltató, az alkalmazásakor vele is el kellett beszélgetnie, hogy jóváhagyja a felvételét. Donáth akkor még rendes volt vele, és „állítólag szereti az erdélyieket”, és ő Erdélyből származik. Azt viszont furcsállta, hogy a magánéletéről és a vallásáról is kérdezgette, megjegyezve, hogy „többre fogja vinni” a szeretetházban.

A Donáth Anna-szál: nem is voltak diák takarítók az otthonban

Az egyik legmegdöbbentőbb fordulatnak azt tartja, hogy az ő feljelentése nyomán indult ügyet az egyik kormányoldali bulvárlap úgy vitte tovább, hogy a lelkész lányát, a momentumos Donáth Annát is molesztálással gyanúsították meg. Egy meg nem nevezett diáklányra hivatkozva arról írtak, hogy a Momentum EP-képviselője ugyanebben az otthonban szexuálisan zaklatott egy diáklányt, aki ott takarított. L. M. szerint ez eleve kizárt, ugyanis a szeretetházban önkénteskedő diákok ilyen munkát nem is végeznek, mert a foglalkoztatóknak és az ápolóknak segítenek be, például kiviszik az idős ápoltakat sétálni. „Amióta ott dolgozom, ilyen diák besegítő a takarításban nem is volt, arról tudnék” – mondta a takarító, aki Donáth Annát nem ismeri, soha nem látta az otthonban.

Másnap behívták vallomást tenni

L.M pár nappal az eset után, június 12-én délután tett feljelentést a III. kerületi rendőrkapitányságon kifejezetten a testi bántalmazás, ahogy ő nevezi, a fojtogatás miatt, de az erről szóló jegyzőkönyv tanúsága szerint itt is kifejtette az ezt megelőző zaklatásokat. Meglepetésére másnap felhívták a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK), ahová aznap be is kellett mennie, és négy órán át vették fel a vallomását, az utolsó részletről is kikérdezve. „Hogyan kerültem oda, hogyan ért hozzám, milyen helyeken fogott meg” – sorolta, mi mindenről beszélt.

A nyomozást 2019. június 13-val rendelte el a BRFK Bűnügyi Főosztálya, méghozzá a büntető törvénykönyv „a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés bűntettének gyanúja” miatt – olvasható az erről szóló iratban.

Honnan tudta a Tv2, mit mondott a rendőrségen?

L.M. állítja, a médiához nem ő fordult, hanem nem sokkal a vallomásának rögzítése után a Tv2 riportere a szeretetotthonban név szerint őt kereste. Mivel ekkor már nem járt be dolgozni, csak az erről szóló üzenet jutott el hozzá, élettársa pedig felhívta a tévést a megadott számon. Nem értették, honnan tud egyáltalán a büntetőügyükről, az élettársa, K.Gy. szerint a riporter arra hivatkozott, hogy rendőrségi forrásból származnak az értesülései, de többet nem árult el, viszont érezhetően tisztában volt minden részlettel.

Még ekkor sem akartak felhajtást, így elutasították a nyilatkozási lehetőséget, sőt, K.Gy. állítása szerint telefonon még kérdőre is vonta a BRFK illetékesét, mégis hogy kerülhettek a kormányoldali tévéhez az ügy részletei.

A Tv2 nem adta fel, újra próbálkoztak: egy másik munkatárs a Facebookon keresztül kereste azzal, hogy beszámolnának az otthonban történt „megbotránkoztató” esetről. Mivel „nagyon fontosnak tartják az ügyet”, ezért „akár csak 1-2 mondatban nyilatkozzon” nekik – kérték a takarítót azt ígérve, hogy nem lesz látható az arca, és a „hangot is el tudjuk torzítani”. A megkeresést küldő nőt megtaláltuk a csatorna honlapján, mint a TV2 Akadémia Televíziós Szerkesztő-riporter szakának végzősét.

„Azért robbant ki az egész ügy, mert valaki kiadta nekik. Mikor megláttam a Tv2-n a riportot, nem kaptam levegőt"

- mondta a takarító arról az főműsoridőben sugárzott riportról, ami szerinte az ő feljelentésére épült. A csatorna hírműsora, a Tények ugyanis augusztus 5-én vezető hírként hozta az otthonban történt zaklatás sztoriját, egy otthonban élő beteg - arccal nem látható – rokonára hivatkozva. Ezt pillanatok alatt átvette a többi kormányoldali lap is, a cikkekhez érkező hozzászólások pedig végképp feldühítették a párt. Olyanokat írtak, hogy „milyen nő az, aki ezt hagyja, meg milyen férj az ilyen”, sokan pedig Donáthot védték – magyarázta K.Gy., aki egyetért azzal, hogy az asszony korábban hiába jelentette volna a molesztálást. „A lelkész ott, az otthonban az Isten. És mi lett volna, ha bemegy a rendőrségre és azt mondja, hogy az MSZP-s Donáth fogdossa, meg ölelgeti, meg mondogatja neki hogy menjen be vele a szobába? Kiröhögik” – tette hozzá. Ahogy leírta, párja „szerény, visszahúzódó típus, még ha belerugnának, sem megy el panaszra szegényke”, még a fojtogatás után is neki kellett ösztökélni, szerinte nem is lett volna ügy belőle, ha ő „nem folyik bele”.

Akkor már nyilatkoznak: 200 ezer, de "többszöröse is lehet"

Így viszont, hogy akartuk ellenére kipattant az ügy, két nappal később már K.Gy. kereste meg a riportert, élettársa továbbra sem akart kamera elé állni, de ő vállalta, hogy bemegy a Róna utcai székházba. Utólag állítja, hogy ingyen is vállalta volna, de mivel exkluzív interjú volt, megbeszélte a riporterrel, hogy ha felajánlanak érte egy összeget, akkor elfogadják. „Nem milliókról álmodoztam, de mivel kiesett M. bére, egyedüli kereső maradtam” és jól jött volna – magyarázta K.Gy.

Arccal nem vállalta © TV2

Az asszony élettársa állítja, hogy szóban 200 ezer forintot ígértek neki, de azzal, hogy „ez nem a vége” mert ha több alkalommal leadják az általa elmondottakat, akkor akár „a többszöröse is lehet”. Majdnem másfél órán át vették fel az interjút, közben szünetre le is kellett állni. Az adásba is került felvételen szemből a riporter látszik, K.Gy. csak úgy vállalta a nyilatkozatot, ha felismerhetetlen, így őt hátulról mutatták. K.Gy. a hvg.hu-nak részletesen elmondta, hogyan zajlott a riport felvétele, még azt is, a felvétel közben hogyan hívta fel „a főnök” a riportert, akit utólag be is tudott azonosítani. Mivel személyesen zajlott a beszélgetésünk, felismerhető testi jegyei alapján egyértelmű volt, hogy ő szerepel a Tények anyagaiban, hiába ígérték neki, hogy egyáltalán nem lesz beazonosítható.

Utólag azt mondja, magától fel sem akarta hozni Donáth családi helyzetét, „mert nem tartozik az ügyükhöz”, de a riporter „segített kérdésekkel”, így került szóba a lelkész viselkedése, másokkal való – beleegyezésen alapuló - kapcsolata is. Ezt a Tv2 utána egy újabb riportban adta le, tovább szőve ezzel a botrányt kavaró molesztálási ügyet.

„Képben vagyok, tudom, hogy átvertek”

– jegyezte meg. Ugyanis miután „bekecsegtették a pénzt”, és megvolt a felvétel, arra hivatkoztak neki, hogy ez „nem legális”, nem fizetnek azonnal, de jövő héten „egyben kifizetik” neki. Ráadásul addigra az ismétlések miatt már nagyobb összeg lesz 200 ezer forintnál - ígérték állítása szerint. „Mégis egy tévészékházban voltunk, meg nekik ez nem pénz” – magyarázta K.Gy., miért jött el állítása szerint üres kézzel. Utána már hiába kereste a riportert, így most jogi lépéseket tervez, főleg mert szerinte nem írt alá megállapodást a csatornával arról, hogy milyen módon használják fel az általa elmondottakat. Aztán már „elindult a lavina”, és menet közben megpróbálta ugyan írásban letiltani a vele készült interjú felhasználását, de a Tv2 szerinte ezt is figyelmen kívül hagyta.

A Tv2 lapít, a rendőrség megsértődött a feltételezésen

Az ügy minden más érintettjét is megkerestük, így Donáth Lászlót is, aki továbbra sem szeretne nyilatkozni - ügyvédjének tanácsára - addig, amíg a rendőrség le nem zárja az eljárást.

A Tv2 viszont egyáltalán nem reagált a kérdéseinkre.

A BRFK viszont válaszában tagadta, hogy tőlük kerültek az eljárás, illetve a feljelentő adatai a Tv2-höz. Ahogy némi sértődéssel fogalmaztak: bár ezt sugalljuk a kérdéseinkkel, de „a feljelentés és a büntetőeljárás tényét nem a BRFK tette közzé, erről közleményt nem adott ki és azt semmilyen módon nem osztotta meg a sajtóval”. A BRFK kommunikációs osztályát „az Ön által hivatkozott médiatartalom-szolgáltató kereste meg” – írták – „és mivel büntetőeljárás van folyamatban, erre a BRFK a törvényi előírásoknak megfelelően válaszolt”. „Arra, hogy a TV2 honnan rendelkezett névre szóló információval, a Budapesti Rendőr-főkapitányság válaszolni nem tud” – tették hozzá.

A rapid eljárást is firtattuk, de a rendőrség azzal indokolta a takarító gyors meghallgatását, hogy a büntetőeljárási törvény alapján nekik 3 munkanapon belül meg kell vizsgálniuk, hogy indokolt-e a nyomozás elrendelése vagy más lépés. Vagyis a BRFK „a jogszabályoknak megfelelően járt el”, amikor már másnap elrendelte a nyomozást az ügyben – közölték.