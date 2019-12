Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk, mi történik, ha mókusok töltenek meg egy zeneházat, hogyan görbíti a gravitációs mező a bicikliutakat, és mi van, ha a galaxisunk elpusztulásáig kell várni a buszra. ","shortLead":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk...","id":"20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd8826c-0e61-49a8-acac-25d1fceced98","keywords":null,"link":"/360/20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","timestamp":"2019. december. 16. 19:00","title":"Mikor a siófoki halállabirintus előtt húznak el a nyitott tetős MÁV-szerelvények ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","shortLead":"Azért köd és szél miatt is kiadtak figyelmeztetést.","id":"20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6b416d-2ba8-42de-ad3b-e29e6c85339d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Akar_20_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2019. december. 17. 07:24","title":"Akár 20 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is látszik rajta néhány érdekesség.","shortLead":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is...","id":"20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17588139-e879-4a6f-8c85-9208f5a1db9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","timestamp":"2019. december. 17. 11:03","title":"Jött egy kép a Huawei P40-ről, de továbbra is az a legnagyobb kérdés, piacra dobják-e nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak becsalogatására, sem úgy általában a generációváltásra.","shortLead":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak...","id":"201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0a1a9-b126-4487-93ea-4753361f0181","keywords":null,"link":"/360/201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","timestamp":"2019. december. 16. 13:00","title":"Hasít a gazdaság, a nagyon gazdagok gazdagodtak, de nem lettek többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A családtagok, barátok, kollégák sokszor tanácstalanok abban, miként lehet egyértelművé tenni, hogy tudnak az érintett függőségéről, anélkül, hogy megbántanák vagy megbélyegeznék? Segítő gondolatok dr. Kapitány-Fövény Máté Ezerarcú függőség című könyvéből. ","shortLead":"A családtagok, barátok, kollégák sokszor tanácstalanok abban, miként lehet egyértelművé tenni, hogy tudnak az érintett...","id":"20191217_Fuggo_van_a_csaladban_Igy_segithet_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a524e1-0c5d-41fd-89c3-b8c11026f5e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191217_Fuggo_van_a_csaladban_Igy_segithet_neki","timestamp":"2019. december. 17. 14:15","title":"Függő van a családban? Így segíthet neki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól, hogy a társadalmi egyenlőtlenséget, igazságtalanságot lehetetlen megváltoztatni.","shortLead":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól...","id":"201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcae0ce-c7a5-4134-97ee-3dde0fbd1592","keywords":null,"link":"/360/201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","timestamp":"2019. december. 16. 15:00","title":"Könyörtelen humorú thriller a dél-koreai sztárrendező új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszáz forint lesz egy darab.","shortLead":"Hatszáz forint lesz egy darab.","id":"20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b05bad-fce2-4043-bdfb-1245e20521f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81049a3-1214-4d88-82ad-9f1fd5f96ddb","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_Ujrahasznalhato_tasakokban_kinalja_a_pekarut_az_Interspar","timestamp":"2019. december. 16. 11:02","title":"Újrahasználható tasakokban kínálja a pékárut az Interspar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]