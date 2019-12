Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére érhetünk. Szerencsére számos olyan egyszerű technika létezik, amelyek segítségével már rövid távon feltöltődhetünk lelkileg, szellemileg. ","shortLead":"A munkahelyi stressz, a rengeteg karácsonyi tennivaló vagy a (pár)kapcsolati feszültségek miatt könnyen az erőnk végére...","id":"20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89921ed-e66c-4c30-a573-a403c49fe8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d95a11-73f4-40c4-a90a-1e4c66165b10","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191217_Erejenek_vegere_ert_Ime_a_feltoltodes_nehany_egyszeru_modszere","timestamp":"2019. december. 17. 12:15","title":"Erejének végére ért? Íme a feltöltődés néhány egyszerű módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201951_akikben_megno_azertelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36b05-5a41-42d8-9344-8f8daa329bae","keywords":null,"link":"/itthon/201951_akikben_megno_azertelem","timestamp":"2019. december. 19. 08:45","title":"Jakus Ibolya: Akikben megnő az értelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","shortLead":"Az energiaárakon kívül minden drágult, így a legalább 10 százalékkal többet kell majd a lakóknak fizetni.","id":"20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a12aa35-a11a-4c3d-8db7-e3ae2e585427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdc56f-72c9-48ce-a796-8184a715f59c","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nagyot_nohet_a_kozos_koltseg","timestamp":"2019. december. 18. 20:40","title":"Nagyot nőhet a közös költség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","shortLead":"A Szombathelyi Ügyészség egy éve keresetet nyújtott be az apa szülői felügyeleti jogának megszüntetésre.","id":"20191218_Gyor_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e88be27-d110-43f4-b76b-b9810ec83130","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyor_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 18. 19:45","title":"Győri gyermekgyilkosság: vizsgálatot indított az igazságügyi szakértői kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","shortLead":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","id":"20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a414c167-ede8-438c-a1b7-f90eb8331c7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","timestamp":"2019. december. 18. 08:38","title":"Újabb nagy lépést tettek a gigantikus autóipari egyesülés felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók 2020-ban is hoppon maradnak.","shortLead":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók...","id":"20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2276812f-c38e-4314-a518-c8ae1dfd4c52","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","timestamp":"2019. december. 17. 18:43","title":"Hiába az ígéretek, nem kapnak több pénzt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]