[{"available":true,"c_guid":"0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén - mondta a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A kritikus szint alá kerülhet a helyszínre vonuló tűzoltók száma, ha jövőre sem javít a kormány az állomány helyzetén...","id":"20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a008769-d82e-4c34-a70b-094071fdf39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448f4254-9255-4f0d-9aff-5163432f3323","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_2030_szazalekos_letszamhianyra_panaszkodnak_a_tuzoltok","timestamp":"2019. december. 18. 06:11","title":"20-30 százalékos létszámhiányra panaszkodnak a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","shortLead":"Tisztább választásokért lép fel a TASZ a józsefvárosi botrány után.","id":"20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2210b66-21c3-4ea7-a940-2159e0eb2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab84984-9b3b-4911-bf18-9ecbdac2f40f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_TASZ_Nincs_garancia_a_helyi_valasztasi_irodak_vezetoinek_politikai_fuggetlensegere","timestamp":"2019. december. 19. 16:21","title":"TASZ: Nincs garancia a helyi választási irodák vezetőinek politikai függetlenségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c4133-0c49-4bc6-b13d-bb4a5f6059b2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. december. 18. 14:30","title":"Inspirál vagy irritál? Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és egy 35 éves férfit őrizetbe vettek.\r

","shortLead":"A magyar bűnszervezet tagjai ellen embercsempészés gyanújával folytat nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Egy 31 és...","id":"20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31bbb08-13cb-4e81-bd8b-cabc35bfd538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbcd0a-19ed-4b38-a3eb-d8b97a2916c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_embercsempesz_bunszervezet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 19. 06:48","title":"Magyar embercsempész bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről.\r

\r

","shortLead":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült...","id":"20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf53ddf-8878-49c8-b9f6-edb3aa29aae3","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","timestamp":"2019. december. 19. 11:08","title":"Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","shortLead":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","id":"20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aeb29-3bf8-4eb3-8de7-ddda11481248","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","timestamp":"2019. december. 19. 17:22","title":"Betiltották Németországban az UberX nevű szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire befolyásolja a szavazókat.","shortLead":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire...","id":"201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58edf811-fdaf-4272-b767-83bc76d35591","keywords":null,"link":"/360/201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","timestamp":"2019. december. 19. 11:00","title":"A Fidesz-szavazók többsége szerint is korrupt a pártjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]