[{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál a szakmai irányítás marad.","shortLead":"2020-tól a készenléti rendőrség gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait, a mentőszolgálatnál...","id":"20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e551bb-8371-4dbb-b5d9-5dd94ac5e944","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_A_rendorseg_tulajdonaba_kerul_a_legimentes","timestamp":"2019. december. 19. 09:25","title":"A rendőrség tulajdonába kerül a légi mentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad 28 500 forint.","shortLead":"Marad 28 500 forint.","id":"20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480792fd-ff10-44ea-ac46-81a7bec310e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Eldolt_nem_emelik_a_legkisebb_nyugdijat","timestamp":"2019. december. 19. 09:21","title":"Eldőlt: nem emelik a legkisebb nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mire figyeljünk, hogyan kérdezzünk, miként tegyünk javaslatot a főnökünknek a hatékony kommunikáció érdekében? Jó módszer lehet például vezetőnk viselkedési stílusának megfelelő kommunikációs módszert választani.","shortLead":"Mire figyeljünk, hogyan kérdezzünk, miként tegyünk javaslatot a főnökünknek a hatékony kommunikáció érdekében? Jó...","id":"20191219_Hogyan_kommunikaljunk_a_fonokunkkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb79650-953d-4938-8018-77dca3376af6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191219_Hogyan_kommunikaljunk_a_fonokunkkel","timestamp":"2019. december. 19. 14:15","title":"Hogyan kommunikáljunk a főnökünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b492220-ed9f-4711-a23a-e18e0c80d254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Köztudott a kínai Xiaomiról, hogy sokoldalú cég, a legújabban nyilvánosságra került szabadalma mégis egy kis meglepetés.","shortLead":"Köztudott a kínai Xiaomiról, hogy sokoldalú cég, a legújabban nyilvánosságra került szabadalma mégis egy kis meglepetés.","id":"20191219_xiaomi_asvanyvizes_palack_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b492220-ed9f-4711-a23a-e18e0c80d254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302fa031-97ce-439a-b6db-7ad75ba0e568","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_xiaomi_asvanyvizes_palack_szabadalom","timestamp":"2019. december. 19. 11:03","title":"És akkor a Xiaomi következő újdonsága... egy ásványvizes palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post Malone, a The National vagy a Twenty One Pilots – exkluzív, dedikált lemezeit, setlist-jeit illetve instax fotóit lehet megvásárolni december 20-án 11 órától a Sziget webáruházában. A bevételt a Superar programnak ajánlják fel a fesztivál szervezői.","shortLead":"A 2019-es Sziget legnagyobb sztárjainak – mások mellett Ed Sheeran, a Florence & The Machine, a Foo Fighters, Post...","id":"20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7a49e4-c9e1-4dd6-9cdc-1d7a77224a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6926b67-ae84-4ef9-9173-042bf18e50ab","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Penteken_akar_Ed_Sheeran_altal_dedikalt_lemezt_is_vasarolhat","timestamp":"2019. december. 19. 14:15","title":"Pénteken akár Ed Sheeran által dedikált lemezt is vásárolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális felmelegedés elleni harc szükségességéről.","shortLead":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális...","id":"20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc3635-f56b-4819-9a22-42a055b26454","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","timestamp":"2019. december. 18. 19:26","title":"Jane Fonda meg akarta győzni Trumpot a klímavédelem kérdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]