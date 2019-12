Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c4133-0c49-4bc6-b13d-bb4a5f6059b2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. december. 18. 14:30","title":"Inspirál vagy irritál? Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán azzal próbál gyógyulni?","shortLead":"Talán azzal próbál gyógyulni?","id":"20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8185b373-fc51-4d81-b993-ec483c6b297b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce606965-f6cf-4ace-80dc-3710de0554b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_orban_viktor_facebook_poszt_recept_levai_aniko","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"Borkrémlevesről posztolt a beteg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új kötelezettségüket.","shortLead":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új...","id":"20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e7db38-a5fb-46c3-a3f1-67a865e3d768","keywords":null,"link":"/360/20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","timestamp":"2019. december. 20. 13:00","title":"Újabb fórumon lehet feljelenteni a titokban működő airbnb-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","shortLead":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","id":"20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41897ed3-4c9d-44d2-9a26-b180e20d0d99","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 19. 10:21","title":"Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel vertek össze több embert Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán óceánfenékre lecsúszott részeit.","shortLead":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán...","id":"20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c375a-875c-4b22-876b-3d516ca32f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","timestamp":"2019. december. 19. 15:03","title":"Olyan erősen tört ki a vulkán, hogy részben leomlott – most sikerült feltérképezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták a vizsgálatot.","shortLead":"Egészségi okokra hivatkozva döntött így az Újszínház zaklatással megvádolt színésze, miután az ügyben lezárták...","id":"20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2421fec3-ca94-460b-af2c-872540c74577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a059c84e-edc0-46f9-b129-43ca7d4dcaa5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Mihalyi_Gyozo_visszaadja_a_foszerepeit","timestamp":"2019. december. 20. 09:09","title":"Mihályi Győző visszaadja a főszerepeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","shortLead":"A WTCR újdonsült bajnoka megelőzte a Toro Rosso F1-es pilótáját is. ","id":"20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ebce1-391c-46d6-a699-90921478cb38","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_micheliszt_nagyon_elit_versenyzoi_tarsasagba_valasztottak_be","timestamp":"2019. december. 19. 12:58","title":"Micheliszt elit versenyzői társaságba választották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]