[{"available":true,"c_guid":"718f87e2-3979-4443-9a20-d65abeb7bc59","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A Párizsban élő Minya Viktória az első magyar női parfümőr: díjnyertes illata, a Hedonist világszerte kultikusnak számít a niche parfümök világában. Illatkreációit több kontinens luxusparfümériái árusítják, az intenzívebb illatélményt ígérő sorozat, az Absolute szériája pedig novemberben jelent meg.","shortLead":"A Párizsban élő Minya Viktória az első magyar női parfümőr: díjnyertes illata, a Hedonist világszerte kultikusnak...","id":"20191221_minya_viktoria_parfum_hedonist","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718f87e2-3979-4443-9a20-d65abeb7bc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0abc51b-4a12-4900-b29c-91b74514a5d3","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_minya_viktoria_parfum_hedonist","timestamp":"2019. december. 21. 14:00","title":"Negyvenhét férfi parfümőr között egy női Orr: Minya Viktória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női főszereplővel.","shortLead":"A szakítós kultfilmből készült sorozat előzetese alapján teljesen hozzák majd az eredeti mozi hangulatát - női...","id":"20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73303a9d-c157-43f0-81e4-266808edb2dd","keywords":null,"link":"/elet/20191222_Kijott_az_elso_trailer_a_Popcsajoksatobbi_filmbol_keszitett_sorozatrol","timestamp":"2019. december. 22. 14:25","title":"Kijött az első trailer a Pop, csajok, satöbbi filmből készített sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","shortLead":"Ebből kettőt idén ősszel sikerült megakadályozni.","id":"20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28e0fb4-5f03-4a60-b754-5ed2b757b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01964667-c0e2-4f69-90ba-d3d2bf2afc9a","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Kilenc_iszlamista_terrortamadast_hiusitottak_meg_a_nemet_hatosagok_2016_ota","timestamp":"2019. december. 22. 17:07","title":"Kilenc iszlamista terrortámadást hiúsítottak meg a német hatóságok 2016 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","shortLead":"A családja szombaton közleményben tudatta, hogy a londoni útján megbetegedett Mama Cax hétfőn, 30 éves korában elhunyt.","id":"20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af01a19d-75de-4d05-9a57-abd54798a9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c0eba-a9a9-49ed-abef-a0d1e3323a31","keywords":null,"link":"/elet/20191221_30_eves_koraban_meghalt_Mama_Cax_modell_rokkant_aktivista","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"30 éves korában meghalt Mama Cax modell, aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","id":"20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abc6144-636a-430f-bb86-a558c86fb6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","timestamp":"2019. december. 22. 13:23","title":"Most az Emmi adott ki egy közleményt a NAT-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","shortLead":"Új-Mexikóban, ott landolt, ahová eredetileg is várták, ha sikeres a próbarepülés.","id":"20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99812bc0-b9a4-47ff-8701-c83b693d7cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d27db1d-4d30-4438-9e26-94a5924d6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_Foldet_ert_a_Boeing_urhajoja","timestamp":"2019. december. 22. 15:26","title":"Földet ért a Boeing űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add","c_author":"HVG","category":"360","description":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ 2019-ben.","shortLead":"Világhírű divattervező, legendás filmrendező és az első űrsétáló is meghalt idén. Nélkülük lett kevesebb a világ...","id":"20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ca6e63b-673b-4677-b88d-58174da47add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af9fb85-d318-44da-8b75-3f3a197db85a","keywords":null,"link":"/360/20191222_Elhunytak_2019ben_a_vilagban","timestamp":"2019. december. 22. 16:00","title":"Idén elment Lauda, Fonda és Gott - ők hunytak el 2019-ben a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást a nemzetközileg elismert líbiai egységkormánnyal.","shortLead":"A török parlament szombaton jóváhagyta az átfogó biztonsági és katonai együttműködésről szóló megállapodást...","id":"20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd27ad3-5ff9-4502-9287-5e5c6767c4a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Katonai_egyuttmukodesrol_allapodott_meg_Torokorszag_es_Libia","timestamp":"2019. december. 22. 21:24","title":"Katonai együttműködésről állapodott meg Törökország és Líbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]