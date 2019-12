Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek szivárogtak ki az SM-N770F modellszámú készülékről, amely vélhetően a Galaxy Note10 Lite.","shortLead":"Azt már szinte biztosra vehetjük, hogy jövőre egy olcsóbb Galaxy Note10-változat is megjelenik majd. Újabb részletek...","id":"20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b013e435-f796-4167-9cac-ccb252e4f23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fbfbb9-5963-417d-b1b0-6a083b3edab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_samsung_galaxy_note10_lite_olcsobb","timestamp":"2019. december. 24. 10:03","title":"Hivatalosnak tűnő képek: ilyen lesz a Galaxy Note10 család legolcsóbb tagja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da978e46-0a4f-4caf-b5f6-7c993f8048f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új választási törvény lesz, de az új ügyvivő kormányfő kijelölése kapcsán még nincs előrelépés.","shortLead":"Új választási törvény lesz, de az új ügyvivő kormányfő kijelölése kapcsán még nincs előrelépés.","id":"20191224_Az_iraki_tuntetok_felig_mar_gyoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da978e46-0a4f-4caf-b5f6-7c993f8048f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8043238d-3629-416f-99cd-413b8d7ecc1d","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_Az_iraki_tuntetok_felig_mar_gyoztek","timestamp":"2019. december. 24. 20:50","title":"Az iraki tüntetők félig már győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen különböző remekeiről van szó. Ezt mutatja be egy fotós képgyűjteménye.","shortLead":"Bár a szemünk nemigen tud különbséget tenni a hópelyhek között, valójában a természet csodálatos, egymástól gyökeresen...","id":"20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44d99568-46ef-4be8-9d8a-47cf1ed898e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384882af-4d2c-409e-8d74-1667b1e72ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_feher_karacsony_hopelyhek_fotok","timestamp":"2019. december. 25. 12:03","title":"Nincsen fehér karácsony? Nem baj, nézegessen csodás hópehelyfotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","shortLead":"Elina Valijeva valószínűleg gázmérgezés áldozata lett.","id":"20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87f1acd-aa61-4654-b28b-90e173f4ce70","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Holtan_talaltak_egy_orosz_zongoramuveszt_egy_ujlipotvarosi_hostelben","timestamp":"2019. december. 25. 12:59","title":"Holtan találtak egy orosz zongoraművészt egy újlipótvárosi hostelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","shortLead":"A brit uralkodó 99 éves férje egy régebb óta fennálló egészségi gond miatt, orvosa tanácsára vonult kórházba.\r

","id":"20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8178282-ba5a-4509-9907-22f1ecfaf0e6","keywords":null,"link":"/elet/20191224_Kiengedtek_a_korhazbol_Fulop_herceget","timestamp":"2019. december. 24. 11:42","title":"Kiengedték a kórházból Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","shortLead":"A volt kancellár bízik abban, hogy hamarosan megalakul az új osztrák kormány.\r

","id":"20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f128a4-528a-4298-969e-6b67eeb2ac27","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Sebastian_Kurz_kipiheni_magat_folytatodnak_a_koalicios_targyalasok","timestamp":"2019. december. 25. 12:22","title":"Sebastian Kurz kipiheni magát, folytatódnak a koalíciós tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a78cb6d-2db2-45ed-ae57-e525db6336a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a második.","id":"20191225_2019_hazai_kronikaja__2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a78cb6d-2db2-45ed-ae57-e525db6336a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1882d7-b43a-4c7a-bb60-739cc05ad470","keywords":null,"link":"/360/20191225_2019_hazai_kronikaja__2","timestamp":"2019. december. 25. 12:01","title":"Megtámadták a HVG-t, Mészáros gigászi megbízást kapott – 2019 hazai krónikája / 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2603-as út 26-os út és Sajókaza közötti szakaszát nem használhatják az autósok. ","shortLead":"A 2603-as út 26-os út és Sajókaza közötti szakaszát nem használhatják az autósok. ","id":"20191224_Lezartak_egy_utszakaszt_Sajokazanal_a_Sajo_aradasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c266e-082a-4313-814f-b66ea3cb50dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191224_Lezartak_egy_utszakaszt_Sajokazanal_a_Sajo_aradasa_miatt","timestamp":"2019. december. 24. 10:47","title":"Lezártak egy útszakaszt Sajókazánál a Sajó áradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]