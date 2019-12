Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas Pleschnitzzinken-hegyen. A mentők szerint kisebb csoda, hogy túlélte az öt órát a hó alatt.



Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas Pleschnitzzinken-hegyen. A mentők szerint kisebb csoda, hogy túlélte az öt órát a hó alatt. 2019. december. 26. 14:36 Karácsonyi csoda: élve ástak ki egy embert öt óra után a lavina alól Ausztriában

A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. 2019. december. 26. 06:41 A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját

A török alkotmánybíróság csütörtökön úgy határozott, hogy a Wikipédia 2017 óta tartó törökországi betiltása sérti a szólásszabadságot.

\r

A török alkotmánybíróság csütörtökön úgy határozott, hogy a Wikipédia 2017 óta tartó törökországi betiltása sérti a szólásszabadságot. 2019. december. 26. 15:46 Török alkotmánybíróság: jogsértő a Wikipédia betiltása

Adócsalás és doppingszerekkel való visszaélés vádjával tartóztatták le a korábbi bokszvilágbajnokot. 2019. december. 25. 13:54 Felix Sturm szabadlábon védekezhet

Utazik, blogot vezet, alig van szabad perce Beer Miklósnak, pedig hónapok óta visszavonult. Rengeteg ügy foglalkoztatja, de az egyik legnagyobb kihívást a nemrég bejegyzett alapítványának vállalása jelenti. 2019. december. 25. 07:00 A szabadúszó püspök: Beer Miklós nyugdíjas napjai

Ezt a volt miniszterelnök állítja magáról.



","shortLead":"Ezt a volt miniszterelnök állítja magáról.



Ezt a volt miniszterelnök állítja magáról. 2019. december. 26. 14:25 Medgyessy Péter sok jót nem tud hozzátenni a magyar politikai élethez

Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki pártoknak nem lesz közös jelöltjük márciusban. A Momentumos főpolgármester-helyettes Kerpel-Fróniusz Gábor helyére kell új képviselőt választani. Az MSZP és a Momentum azonban nem tudott megegyezni, kinek a jelöltje induljon a Fideszes jelölttel szemben. 2019. december. 26. 20:45 Nem lesz közös ellenzéki jelölt a XIII. kerületben

Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is. 2019. december. 25. 18:38 Erzsébet királynő a kis lépések jelentőségét méltatta, a kilépésről nem beszélt