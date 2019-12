Videós stábunk nem csak Orbán Viktort és embereit próbálta állhatatosan szóra bírni idén, de ott voltunk a politikai nagyüzem legérdekesebb helyszínein, a szerencsétlenül járt Hableány kiemelésénél, Ferenc pápa miséjén és vegyi üzemek közelében lakó embereket is megszólaltattuk. Ez a hvg.hu összeállítása az év legfontosabb videóival.

Forró tél, langyos tavasz

Alig emlékszünk már rá, de 2018 meglehetősen heves tüntetésekkel ért véget. Budapesten és a nagyvárosokban a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabálymódosítás miatt vonultak utcára az emberek és ez a felbuzdulás kitartott 2019 elejéig. Számos élő videót indítottunk még januárban és februárban is, de mint később kiderült, eddigre a tüntetések elérték az ellenzéki vezetők által kitűzött célt: azt az együttműködést az ellenzék különböző pártjai között, ami egész évben kitartott. Tüntetések ugyanakkor nem csak Magyarországon voltak. A legkitartóbban a szerbek jártak ki Belgrád és a szerb nagyvárosok utcáira. Egy-egy ilyen demonstrációra mi is ellátogattunk, ebben a videóban pedig elég jól sikerült összefoglalni, mi is a bajuk a belgrádi tüntetőknek:



Idén is választottunk

Ráadásul kétszer is. A kampányban, a választás napján és utána is rengeteg dolga van egy-egy ilyen választással a mi kis két fős videó stábunknak. A választás napja az "egyszerűbb", elég csak gyakorlatilag 24 órás készültségben lennünk és élőben megmutatnunk, mi történik az országban. Két győzelmi beszéd is jutott így nekünk, az EP-választáson Orbán Viktoré, az önkormányzati választáson Karácsony Gergelyé. A kampány időszakban a két választáson összesen nagyjából 3000 kilométert utaztunk, hogy minden fontosabb helyszínről beszámoljunk. Az EP-választáson Nagykátára érte meg legjobban elutaznunk:

Az önkormányzati választás esetében nehezebb a választás (ínyencek kedvéért itt egy link Németh Szilárd edelényi sajtó-elemzéséhez), ezért most inkább egy pártpolitikán túli történetet idéznénk fel egy csöppnyi zalai faluból, ahol elmaradt a polgármester-választás, mert nem indult senki.

A törökszentmiklósi provokáció

Némiképp kapcsolódik a kampányhoz az, ami május közepén Törökszentmiklóson történt, hisz a Mi Hazánk Mozgalom részéről más értelme nem nagyon volt kopaszokat sorakoztatni a Szolnok melletti kisváros főterén, mint az, hogy bekerüljenek a médiába. A régi recept szerint, felidézve a 2000-es évekbeli gárdás felvonulásokat. Szerencse, hogy a helyi cigány lakosság felismerte a provokációt és nem ült fel annak, még úgy sem, hogy a kopaszoktól a rohamrendőrökig minden kellék a helyén volt egy tragikus előadáshoz.

A Hableány-tragédia

Amire eddig visszatekintettünk így közösen, azok fárasztó, kemény munkával létrejött videók voltak, de a munkánkban vannak olyan helyzetek, amelyek ezen túl mentális kihívások elé is állítják az embert. A koreai turisták és a Hableány legénységének tragédiája példátlan történés volt, ott kellett hát lennünk, hogy megmutassuk, mi történt május 29-én este és az azt követő napokban. Akármilyen szomorú emlék, hozzátartozik ehhez az évhez a budapesti hajókatasztrófa története.

Ferenc pápa goes to Csíksomlyó

Mindezek után amolyan jutalomfeladat volt végig tudósítani Ferenc pápa székelyföldi látogatását.

Mérgeink

Ahhoz, hogy a környezetvédelemmel foglalkozó videók egy sorozattá álljanak össze, Csányi Nikolett ötlete kellett. Persze, "segített" a gödi Samsung beruházás, vagy épp Mészáros Lőrinc visontai erőműve. A leginkább azonban a Greenpeace által összeállított részletes leírása az esetenként évtizedes szennyezésekkel küzdő területekről volt a segítségünkre. Így jutottunk el Berentére:

És a baranyai Garéra is:

És ez az a téma, amit akármi is történjen, biztosan folytatunk 2020-ban is.

