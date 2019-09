Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért, hogy támogassák és szórakoztassák a focistát.","shortLead":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért...","id":"20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268eebe-5dd9-4e20-9c4e-d07a64552b76","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:15","title":"Neymar haverjai több ezer eurót kapnak havonta, hogy főállásban a haverjai legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","shortLead":"A férfi életveszélyes sérüléseket szerzett.","id":"20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72c8dbf-b868-4b02-8918-4a74d0f169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ac85eb-0eea-44af-879f-48c8e609b9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Sziven_szurta_elettarsat_egy_lajosmizsei_no","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:08","title":"Szíven szúrta élettársát egy lajosmizsei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","shortLead":"Miskolcon még a gyurcsányozás dívik.","id":"20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0457e2fa-8350-46a8-8658-72f4b58597c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c4b038-e35f-415d-826b-f91cc667abee","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Miskolcon_is_kiszervezte_a_FideszKDNP_a_piszkos_munkat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:29","title":"Miskolcon is kiszervezte a Fidesz-KDNP a piszkos munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is három éves mélypontjukra zuhantak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak, utoljára 2002 nyarán voltak ennél kedvezőbbek.","shortLead":"Szeptemberben a GKI konjunktúraindexe két és fél éve nem látott szintre esett, ezen belül az üzleti várakozások is...","id":"20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c734edb-ef6d-4e73-8915-c3e8c9d13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Nagyot_zuhant_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:02","title":"GKI üzleti bizalom: nagyon régen nem következett be ekkora romlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak ígért mobilinternetében. A szolgáltató szerint csak hálózatukat és ügyfeleik érdekeit védik.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint problémás lehet, hogy korlátozások vannak a Telekom korlátlannak...","id":"20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73033c-50de-4719-8ec5-1a8b67d0f5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_magyar_telekom_korlatlan_net_dicsomag_mobilinternet_korlatozasok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:38","title":"Telekom: csak az ügyfeleinket védtük a korlátlan net időnkénti lassításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac487c-a6ac-4922-a807-d079b5ae827e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b3fe22-b520-4af8-98eb-70ac15834141","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Fiatalok_tortek_le_a_szekesfehervari_lovasszobor_kardjat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:54","title":"Fiatalok törték le a székesfehérvári lovasszobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","shortLead":"Október elején jelenik meg a HVG 2020-as középiskolai kiadványa a legjobb magyarországi gimnáziumok rangsorával.","id":"20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f112fdb-635e-4e27-94c7-8fe386bac4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Foleg_budapesti_kozepiskolak_vannak_a_legjobb_magyar_gimnaziumok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:42","title":"Budapesti középiskolák vannak a legjobbak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb fotóit. Az elmaradhatatlan hátizsákkal repülőre szálló, repülőn kapaszkodós, olaszokkal mosolygós, olaszokat lapogatós fotók óriási tetszést aratnak saját hívei körében, akinek egyik visszatérő kommentje az, hogy ők is szeretnének közös szelfit Orbánnal.","shortLead":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb...","id":"20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555f90fe-77cd-4a56-be88-ef408dca12f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:20","title":"Istenítés-cunami: Irigylik a hívek az Orbánnal szelfiző olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]