[{"available":true,"c_guid":"9d100b6e-4aa8-4b20-a554-1b00af060712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1800 foltos szalamandrát veszélyeztethet, hogy a vagyonkezelő építési telekként értékesíti a budaligeti völgy egy részét.\r

","shortLead":"1800 foltos szalamandrát veszélyeztethet, hogy a vagyonkezelő építési telekként értékesíti a budaligeti völgy...","id":"20191229_Szalamandra_volgy_termeszetvedelem_epitkezes_Karacsony_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d100b6e-4aa8-4b20-a554-1b00af060712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7bfedb-1333-4204-a622-87c0080aa3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Szalamandra_volgy_termeszetvedelem_epitkezes_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 29. 15:00","title":"Karácsony Gergely meggátolná az építkezést a Szalamandra-völgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","shortLead":"Az elfogott álarcos támadó megkéselt öt embert egy rabbi otthonában New York államban.

","id":"20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6b38a-5d8c-4825-a829-8901c3b0e9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Elfogtak_a_ferfit_aki_hanukan_tamadt_az_unneplokre","timestamp":"2019. december. 29. 16:53","title":"Elfogták a férfit, aki hanukán támadt az ünneplőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","shortLead":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","id":"20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342790d-e561-42b7-8fc6-5069f66375c6","keywords":null,"link":"/360/20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","timestamp":"2019. december. 28. 12:30","title":"1989 – az év, amelyről nem lehet eleget beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar testvére. A készülék a Samsung Galaxy Folddal és a Huawei Mate X-szel versenyezhet.","shortLead":"Meglepően olcsón, remek specifikációkkal megspékelve adott ki egy valódi összehajtható telefont a hírhedt kolumbiai...","id":"20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d472a85e-9434-4953-98cd-3653b9289d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fe346-2e66-4264-abce-9293bbf491f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_escobar_fold1_olcso_androidos_osszehajthato_telefon_jo_specifikaciokkal","timestamp":"2019. december. 29. 15:03","title":"Olcsó összehajtható telefont adott ki a hírhedt kolumbiai drogbáró, Escobar testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89bb613-adb0-4dd3-84df-e9a4c449f7e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Környezetszennyező, balesetveszélyes, és a háziállatokat is az őrületbe kergeti a szilveszteri durrogtatás.","shortLead":"Környezetszennyező, balesetveszélyes, és a háziállatokat is az őrületbe kergeti a szilveszteri durrogtatás.","id":"20191229_Betiltana_a_tuzijatekokat_es_a_petardazast_az_LMP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89bb613-adb0-4dd3-84df-e9a4c449f7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0babcf-85ab-4c8a-8b2c-7433d8157197","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Betiltana_a_tuzijatekokat_es_a_petardazast_az_LMP","timestamp":"2019. december. 29. 11:10","title":"Betiltaná a tűzijátékokat és a petárdázást az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","shortLead":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","id":"20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873b2b7-c885-466b-9244-7913896ff2af","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","timestamp":"2019. december. 28. 20:37","title":"A visszatérését tervezi az artista, aki tavaly kómába került egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","shortLead":"Négy év elteltével hazatér Magyarországra a kétszeres válogatott Vécsei Bálint.","id":"20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d03c55-bcf6-4801-aa9d-b8c765e2bd27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e7204c-9290-48e8-8c26-ee05af4b2b70","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Ketszeres_valogatott_focistat_szerzodtetett_a_Fradi","timestamp":"2019. december. 29. 10:00","title":"Kétszeres válogatott focistát szerződtetett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]