[{"available":true,"c_guid":"e2d4279e-ce04-48f4-ba60-346add8ca4e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az „unpublished”, azaz a kiadatlan címke szerepel jó pár, korábban még teljes értékű HTC-alkalmazás neve mellett a Google alkalmazás-áruházában. El is indult a találgatás, hogy mi lehet a háttérben.","shortLead":"Az „unpublished”, azaz a kiadatlan címke szerepel jó pár, korábban még teljes értékű HTC-alkalmazás neve mellett...","id":"20190411_htc_appok_unpublished_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d4279e-ce04-48f4-ba60-346add8ca4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7ebad5-5f02-4a66-820f-660bddb0f475","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_htc_appok_unpublished_play_aruhaz","timestamp":"2019. április. 11. 16:03","title":"Kilép a HTC az androidos piacról? Appokat mindenesetre töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői feladatokra kiírt milliárdos közbeszerzésen. Az uniós támogatásokat ellenőrző szervezet megállapította az összeférhetetlenséget, de a Közbeszerzési Döntőbizottság nem foglalkozik az üggyel, mert az EU-s keretért felelős innovációs minisztérium túl későn lépett.","shortLead":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői...","id":"20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44647b13-2589-438c-906b-4214ac35908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","timestamp":"2019. április. 12. 13:43","title":"Arcátlan összeférhetetlenséget találtak egy négymilliárdos uniós projektnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7db3bf-4705-4098-9b1c-ff006ca4f333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, amiben az amerikai izomautók verik a németeket.","shortLead":"Van, amiben az amerikai izomautók verik a németeket.","id":"20190411_dodge_love_facebook_like_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7db3bf-4705-4098-9b1c-ff006ca4f333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6596724-d68f-4972-a74b-e9b5bb4c4ef9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_dodge_love_facebook_like_statisztika","timestamp":"2019. április. 12. 04:07","title":"Nekünk talán meglepő, melyik autómárka váltja ki a legtöbb érzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","shortLead":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","id":"20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fb9c83-cce0-47c0-af3c-86090b457097","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 11. 07:19","title":"Megtámadták a TV2 stábját Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","shortLead":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","id":"20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e43ba-e0dc-42bf-950c-a0e88f281638","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","timestamp":"2019. április. 11. 15:01","title":"Honvéd: \"Leigazolásakor is tisztában voltunk Ben-Hatira múltjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","shortLead":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","id":"20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a41045-a59e-4286-a580-a085bb5e2805","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","timestamp":"2019. április. 11. 08:59","title":"Medvebocsot láttak Balaton környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]