Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","shortLead":"De tényleg, ezt hogyan pakolták fel?","id":"20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc8cee-e327-467f-81c9-2d60eea8f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71e8b7-0054-4cb5-a8b2-67523697a3bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Foto_csodas_szallitas_az_M7esen","timestamp":"2019. június. 12. 17:25","title":"Fotó: Mint egy emeletes torta, úgy trélereztek egy Volkswagent az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a jogmagazin.hu-nak küldött válaszából derült ki, hogy a VÉDA már a biztonsági öv használatára is figyel.","shortLead":"A rendőrség a jogmagazin.hu-nak küldött válaszából derült ki, hogy a VÉDA már a biztonsági öv használatára is figyel.","id":"20190612_Mostantol_azt_is_nezi_a_szupertraffipax_be_vane_kapcsolva_a_biztonsagi_ov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a49571da-e31d-4e34-a918-8b546e43dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10c2af-c26c-4144-9de7-1c242d29d0b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Mostantol_azt_is_nezi_a_szupertraffipax_be_vane_kapcsolva_a_biztonsagi_ov","timestamp":"2019. június. 12. 20:50","title":"Azt is nézi már a szupertraffipax, hogy be van-e kapcsolva a biztonsági öv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","shortLead":"Háborús tudósításokkal, képriportokkal, utcai fotó- és drónfelvételekkel győzte meg a zsűrit az Origo munkatársa.","id":"20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e8206f-3b7d-433f-9049-9541a3cecad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3631da-1ff6-4d20-b7cf-6173d217a5b0","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190612_Csudai_Sandor_Hemzodij","timestamp":"2019. június. 12. 18:25","title":"Csudai Sándor nyerte az idei Hemző-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","shortLead":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38afa41-c88f-415f-87ab-5c6547cc78dc","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2019. június. 11. 22:46","title":"Nagy lépést tett az Eb felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223c7be-cd89-4b5b-9c50-93d3d1162a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a lakóautóval egy komplett család indulhat nyaralni a legnagyobb kényelemben. ","shortLead":"Ezzel a lakóautóval egy komplett család indulhat nyaralni a legnagyobb kényelemben. ","id":"20190611_ime_az_uj_mercedes_aminek_a_hatabol_egy_franciaagy_csusztathato_ki_gombnyomasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6223c7be-cd89-4b5b-9c50-93d3d1162a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ce70e-7b6c-44a0-99ea-c80d1e4da700","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_ime_az_uj_mercedes_aminek_a_hatabol_egy_franciaagy_csusztathato_ki_gombnyomasra","timestamp":"2019. június. 11. 13:21","title":"Íme az új Mercedes, aminek a hátából egy franciaágy csúsztatható ki gombnyomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","shortLead":"Úgy tűnik, a Wales elleni Eb-selejtezőn Orbán is betalált Hennessey kapujába.","id":"20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9bd091-fa08-4c20-8f6b-70435a954649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a70600-20e2-4ba5-ba0b-aa121728b921","keywords":null,"link":"/sport/20190612_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_willi_orban_gol","timestamp":"2019. június. 12. 11:54","title":"Nem adtak meg egy gólt a magyar válogatottnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]