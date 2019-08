Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11 milliót vett le. ","shortLead":"A nő éveken keresztül alacsonyabb munkabérről nyújtotta be az adóbevallásokat, a rábízott bankkártyáról pedig 11...","id":"20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a26dee-0b63-4694-8e8f-742af3c172e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Milliokat_sikkasztott_egy_onkormanyzati_tuzoltosag_konyveloje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:49","title":"Milliókat sikkasztott egy önkormányzati tűzoltóság könyvelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","shortLead":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","id":"20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e6d35-fc8d-438a-bde2-008e902d1e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 31. 18:19","title":"Csütörtök délelőtt találkozik Orbán és von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi igénybe baráti üzletemberek magánrepülőit. Nemrég mutattuk be a fotót a milánói reptéren lekapott, utastársakkal vegyülő Orbánról, akit ezúttal akkor örökítettek meg, amikor az oroszországi nyaralásáról tért haza – ismét a Wizz Air járatát választva. ","shortLead":"Pár héten belül kétszer is fapados járattal utazott a kormányfő, aki korábban büszkén vállalta, hogy 30 éve veszi...","id":"20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d847c1c2-a991-4a1b-9412-01efb69e4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Orban_Viktor_rakapott_a_fapados_jaratokra_a_maganrepulo_helyett","timestamp":"2019. július. 31. 06:15","title":"Megint egy fapados gépen fotózták le Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg, hogy azokkal semmit sem lehet kezdeni. Hasonló játékot játszott az elmúlt években az MTVA is, a hvg.hu viszont az elmúlt hetekben kereshető adatbázist készített az adatokból, és az érdekesebbeket a Vizzu segítségével vizualizálta is. Kíváncsi, kik és mire talicskáztak ki sok milliárd forintot a közmédiából? Kiderül alábbi cikkünkből, amelynek párját megtalálja a friss HVG-ben.","shortLead":"Az állami vállalatok egyik kedvelt trükkje, hogy a szerződéseikről szóló adatokat olyan formátumban osztják meg...","id":"20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414640c1-fe22-424e-bbb9-bd0270b30e05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_mtva_szerzodesek_vizzu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 06:30","title":"Ingyen megcsináltuk, amire a közmédia nem volt képes: itt az adatbázis a milliós szerződéseikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.","id":"20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7bd857-c225-4b5b-958b-c09e3b60d8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Az_orszag_nagy_reszen_varhatok_viharok_csutortokon_is","timestamp":"2019. július. 31. 19:25","title":"Az ország nagy részén várhatók viharok csütörtökön is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbce0046-386a-4108-a12c-fa33e7ac577e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választásokra a választási bizottság a kétfarkúakat vette nyilvántartásba elsőként, a párt Ajkán teljes gőzzel fog nyomulni.","shortLead":"Az önkormányzati választásokra a választási bizottság a kétfarkúakat vette nyilvántartásba elsőként, a párt Ajkán...","id":"20190731_A_ketfarkuakat_vette_nyilvantartasba_az_NVB_a_partok_kozul_elsokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbce0046-386a-4108-a12c-fa33e7ac577e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2839faf-7a72-4315-ac02-19d60f61869a","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_ketfarkuakat_vette_nyilvantartasba_az_NVB_a_partok_kozul_elsokent","timestamp":"2019. július. 31. 18:35","title":"A kétfarkúakat vette nyilvántartásba az NVB a pártok közül elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben) egy boldog, de legalábbis kiegyensúlyozott embert fogunk viszontlátni – és azok mi leszünk. Ilyen végtelennek tűnő pillanattá nyúlhat a válás utáni időszak, amelyből egyéni ütemben, de vissza lehet térni az önszeretet valóságának talajára. Ehhez adunk segítő tippeket.","shortLead":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben...","id":"20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4aa0d6b-a6eb-4712-902b-403ae4a1a0d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","timestamp":"2019. július. 31. 09:30","title":"Aktívan felejteni - hogyan építsük fel az önbizalmunkat válás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen megszűnt az eljárás. A hvg.hu-nak a baloldali politikus azt mondta: Kúria előtt támadja meg a kedden bejelentett döntést, amit az őszi önkormányzati választásokkal hozott összefüggésbe. Ugyanakkor arra készül, hogy ha így mégis ott kell lennie a tárgyalóteremben, akkor meg fogja védeni magát és társait.","shortLead":"Mégis folytatják a Czeglédy-ügyet, pedig egy jogi patthelyzet miatt elakadt a törvényszéken, így Czeglédy Csaba ellen...","id":"20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2321df-7524-4709-80ee-ca8ec4deccb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec069ec-343f-476c-a395-83ef988987a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Czegledy_Csaba_megtamadja_a_dontest_hogy_megis_birosag_ele_allitjak","timestamp":"2019. július. 30. 14:58","title":"Czeglédy Csaba megszólal: megtámadja a döntést, hogy mégis bíróság elé viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]