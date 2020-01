2019. december. 18. 06:30 Serdült Viktória Itthon

A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált.