[{"available":true,"c_guid":"828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","shortLead":"Az FKF munkatársai szerdán reggel 6-kor nekikezdtek a takarításnak, amellyel a kora délutáni órákban végeztek.","id":"20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828def1c-5f9c-4b2c-9f70-989315d561e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755240b0-d247-4fa7-ad3a-f565e7b0cf23","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_szemet_hulladek_szilveszter_fkf","timestamp":"2020. január. 02. 07:17","title":"Rengeteg szemetet hagytak maguk után a fővárosi szilveszterezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","shortLead":"A 22 éves férfi letartóztatásáról pénteken dönt a bíróság.","id":"20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f881a97b-f9d9-46f1-819c-29f75e20309c","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Inditvanyoztak_a_kobanyai_emberoles_gyanusitottjanak_a_letartoztatasat","timestamp":"2020. január. 02. 15:56","title":"Indítványozták a kőbányai emberölés gyanúsítottjának a letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok szerint nagyobb valószínűséggel támadnak a jövőben emberre, és ez veszélyezteti a közbiztonságot.","shortLead":"A hatóságok szerint nagyobb valószínűséggel támadnak a jövőben emberre, és ez veszélyezteti a közbiztonságot.","id":"20200102_Eletevel_fizetett_harom_puma_amiert_emberhust_ettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffac1864-77c1-45d1-bc28-daed25d192b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee587f02-f69d-40c3-8db0-660f9cb55d2b","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Eletevel_fizetett_harom_puma_amiert_emberhust_ettek","timestamp":"2020. január. 02. 15:36","title":"Életével fizetett három puma, amiért emberhúst ettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de a magyar hatóságok is bepróbálkoztak egyszer.","shortLead":"A TikTokot üzemeltető kínai ByteDance szerint India és az Egyesült Államok fordult a legtöbb kérelemmel a céghez, de...","id":"20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b0a27-eb2a-4fa0-8c5d-ede936f2fb9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_tiktok_atlathatosagi_jelentese_bytedance_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 02. 12:03","title":"A magyar hatóság is kért ki adatot a TikTok üzemeltetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","shortLead":"A szövődmények valószínű oka, hogy a műtétek során nem tartották be maradéktalanul a személyi higiénés előírásokat. ","id":"20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966232ad-2f59-4ac3-911a-28de9cf21700","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Szurkehalyogmutet__budaorsi_szakrendelo_szovodmeny","timestamp":"2020. január. 02. 21:54","title":"Tizenkét beteget kellett kórházban kezelni a budaörsi szakrendelőben végzett műtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff3029c-51f3-403c-b424-16c7f17f6ed9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sztárok a lejtőn. ","shortLead":"Sztárok a lejtőn. ","id":"20200102_Arnold_Schwarzenegger_es_Clint_Eastwood_sielos_fotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3029c-51f3-403c-b424-16c7f17f6ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8cb7f9-c7d1-495a-8b20-ff16f0fc9c37","keywords":null,"link":"/elet/20200102_Arnold_Schwarzenegger_es_Clint_Eastwood_sielos_fotoja","timestamp":"2020. január. 02. 17:20","title":"Létezik menőbb Arnold Schwarzenegger és Clint Eastwood síelős fotójánál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","shortLead":"A világot elég szépen benépesítette a 21,5 millió legyártott klasszikus Bogár, így kiérdemelt egy ilyen megemlékezést. ","id":"20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8847a8-7156-4259-9963-d60fb50a8f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb6183-2f32-47f0-b956-31b0e60a71fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_Meghato_videoban_bucsuzott_el_a_70_eves_Bogartol_a_Volkswagen","timestamp":"2020. január. 02. 12:48","title":"Megható videóban búcsúzott el a 70 évig gyártott Bogártól a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle nemzetközi listákon. A demokrácia megítélését és a szabadságjogokat tekintve máris abszolút sereghajtó.","shortLead":"Magyarországnak igencsak kapaszkodnia kell, hogy ne nőjön a hátránya a V4 három másik tagjával szemben is a különféle...","id":"201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5468598d-a951-4ae4-bea9-2a19bd117e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd3d43-6340-4e51-9a34-e34258461d64","keywords":null,"link":"/360/201951__visegradi_negyek__felzarkozasi_verseny__armanykodok__fektelenul","timestamp":"2020. január. 02. 07:00","title":"Az illiberalizmus miatt szakadunk le a visegrádi országoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]