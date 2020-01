Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon és más nemzetközi versenyeken levett doppingmintákat. A WADA egyelőre annyit közölt, hogy vizsgálódik. ","shortLead":"Újrateszteltetné az Egyesült Államok Súlyemelő-szövetsége (USAW) a riói olimpián, valamint az utóbbi világbajnokságokon...","id":"20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d1edd-2b61-4d65-879b-062321da32c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98e9c4-f504-484b-b583-4ce6ba1df6f7","keywords":null,"link":"/sport/20200108_wada_sulyemelok_dopping_korrupcio_vadak","timestamp":"2020. január. 08. 05:11","title":"A WADA vizsgálódik és hallgat a súlyemelők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak közpénzeket.","shortLead":"Alig másfél hónap alatt eldöntötte a kormány, hogy mely labdarúgó-, kézilabda- és kosárlabda-akadémiához csatornázzanak...","id":"20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21481875-7a6e-4f01-af90-2d166c6567ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a7204-f1a2-46bd-84e4-1aaab5e6a9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_sportakademia_kormanyzat_emmi","timestamp":"2020. január. 08. 16:12","title":"Íme az Orbánék által elismert sportakadémiák listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","shortLead":"Motorhiba okozhatta az ukrán repülő tragédiáját.","id":"20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4f2c82-30b2-4910-8831-9133bfcd0af1","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_ukrajna_repulo_boeing_lezuhant","timestamp":"2020. január. 08. 09:46","title":"Az ukránok szerint nem terrortámadás miatt zuhant le a repülőjük Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","shortLead":"Két túrázó arra vállalkozott, hogy az új év(tized) hajnalán megmássza Wales legmagasabb hegyét, a Snowdont. Megérte.","id":"20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d57875-e815-423c-aa77-43cfcc25e3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef18e8-7da8-4c91-bb6c-7d6c15c0a39b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ritka_idojarasi_jelenseg_brocken_hegyi_kisertet","timestamp":"2020. január. 08. 20:03","title":"Brocken-hegyi kísértet: nagyon ritka időjárási jelenséget sikerült lefotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyhónapos gyerek kiságyába az egyik testvére tehette be a kis híján tragédiát okozó figurát.","shortLead":"A négyhónapos gyerek kiságyába az egyik testvére tehette be a kis híján tragédiát okozó figurát.","id":"20200109_jatekot_nyelt_csecsemo_eletet_mentettek_meg_vas_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e256a9d-4e15-4ccd-89c3-ec0e4001613b","keywords":null,"link":"/elet/20200109_jatekot_nyelt_csecsemo_eletet_mentettek_meg_vas_megyeben","timestamp":"2020. január. 09. 13:01","title":"Játékot nyelt csecsemő életét mentették meg Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák biztonságban vannak.","shortLead":"Az éjjel rakétákat lőttek ki több iraki katonai bázisra, de a Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar katonák...","id":"20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e213c23b-bc2c-4b97-ae40-aa3cd02d69eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_magyar_honvedseg_magyar_katona_irak_tamadas","timestamp":"2020. január. 08. 09:34","title":"HM: Magyar katona nem sérült meg az iraki támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]